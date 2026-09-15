Marvel’s Wolverine: Spieler urteilen plötzlich ganz anders als die Kritiker

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Vor wenigen Tagen sah es für Marvel’s Wolverine noch ungewöhnlich verhalten aus. Das neue PS5-Spiel von Insomniac Games erreichte bei Metacritic lediglich 77 Punkte und blieb damit deutlich hinter den bisherigen Spider-Man-Spielen des Studios zurück. Seit dem 15. September können nun allerdings auch die Käufer selbst abstimmen. Und deren erstes Urteil sieht vollkommen anders aus.

Zum Zeitpunkt unserer Abfrage steht Marvel’s Wolverine im offiziellen PlayStation Store bei 4,85 von 5 Sternen. Insgesamt wurden bereits 7.200 Bewertungen abgegeben. Besonders auffällig: 92 Prozent vergeben die vollen fünf Sterne. Die Zahlen stammen direkt aus dem PlayStation Store. Sony weist dort außerdem darauf hin, dass jede Bewertung von einem verifizierten Besitzer des Spiels oder Produkts stammt.

Marvel’s Wolverine: 97 Punkte statt 77?

Rechnet man die aktuelle PlayStation-Wertung lediglich zur besseren Vergleichbarkeit auf eine 100-Punkte-Skala um, ergeben 4,85 von 5 Sternen ungefähr 97 von 100 Punkten. Das bedeutet nicht, dass Wolverine plötzlich einen „Metascore von 97“ besitzt. Beide Bewertungssysteme funktionieren unterschiedlich und sollten nicht direkt gleichgesetzt werden. Der Abstand zeigt aber sehr deutlich, wie unterschiedlich die erste Wahrnehmung bislang ausfällt.

Kritisiert wurden von den Kollegen unter anderem repetitive Kämpfe, die lineare Struktur und einzelne Gameplay-Mechaniken. Gleichzeitig erhielten Darstellung, Inszenierung und die Umsetzung von Logan viel Lob.

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Noch ist es viel zu früh für ein endgültiges Urteil

Die hohen Werte haben allerdings einen wichtigen Haken. Marvel’s Wolverine ist erst seit wenigen Stunden erhältlich. Viele der bisherigen Käufer können die Kampagne deshalb noch gar nicht beendet haben. Gerade Spieler, die ein Spiel vorbestellt haben oder sofort zum Release beginnen, gehören außerdem häufig zu den besonders interessierten Fans. Dadurch können Bewertungen am ersten Tag stärker positiv ausfallen als einige Wochen später.

Auch PlayStation-Store-Wertungen tendieren generell eher zu hohen Durchschnittswerten. Die aktuelle Zahl sollte deshalb als Momentaufnahme vom Release-Tag verstanden werden und nicht als endgültige Wertung der Spielerschaft. Das gilt auch für die „92 Prozent“ an Fünf-Sterne-Bewertungen. In den kommenden Tagen dürfte die Zahl der Stimmen deutlich steigen und der Durchschnitt kann sich entsprechend noch verändern.

Kritiker und Käufer sehen Wolverine bislang völlig unterschiedlich

Trotz dieser Einschränkungen ist der Unterschied bemerkenswert. Noch vor wenigen Tagen wurde darüber diskutiert, ob Marvel’s Wolverine für Insomniac und PlayStation eine Enttäuschung werden könnte. Schließlich waren 77 Metacritic-Punkte für ein großes First-Party-Spiel von Sony ungewöhnlich niedrig. Die ersten Käufer scheinen diese Skepsis bislang jedenfalls nicht zu teilen.

Ob Marvel’s Wolverine langfristig tatsächlich zu einem jener Spiele wird, bei denen Kritiker und Publikum deutlich auseinanderliegen, lässt sich am ersten Tag noch nicht beantworten. Alle Antworten auf die PS5 Pro-Features findest du ebenfalls bei uns.