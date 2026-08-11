Marvel’s Wolverine: Sony zeigt limitierte PS5-Konsole und Zubehör

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Passend zum bevorstehenden Release von Marvel’s Wolverine bringt Sony eine besonders auffällige PS5 auf den Markt. Die neue Battle Yellow Limited Edition ist komplett auf Wolverine zugeschnitten und dürfte vor allem für Sammler interessant sein.

Die Farbgebung ist dabei kaum zu übersehen: Die Konsole kommt in einem kräftigen Gelb und ist mit schwarzen Kratzspuren versehen. Die Optik soll Wolverines ikonischen Anzug und seine berühmten Adamantium-Klauen widerspiegeln. Dazu gibt es einen passenden DualSense Wireless Controller, der ebenfalls im gelben Wolverine-Design gehalten ist.

Der Haken: Es ist eine Digital Edition

So cool die Sonderedition auch aussieht, einen kleinen Haken gibt es. Sony bietet das Bundle ausschließlich mit einer PS5 Digital Edition an.

Ein Laufwerk ist also nicht vorhanden. Wer seine Spiele normalerweise auf Disc kauft, muss entweder auf digitale Versionen zurückgreifen oder ein kompatibles Laufwerk separat erwerben. Im Bundle befindet sich außerdem lediglich ein Download-Code für Marvel’s Wolverine. Eine physische Version des Spiels liegt nicht bei.

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Zubehör gibt es auch einzeln

Wer bereits eine PS5 besitzt und nicht gleich eine neue Konsole kaufen möchte, muss trotzdem nicht komplett leer ausgehen.

Sony bietet die Marvel’s Wolverine Limited Edition-Zubehörteile auch separat an. Dazu gehören der passende DualSense-Controller sowie spezielle Konsolenabdeckungen. Damit können Fans ihre vorhandene PS5 optisch auf Wolverine trimmen, ohne gleich das komplette Bundle kaufen zu müssen.

Release pünktlich zum Spiel

Das Bundle erscheint am 15. September 2026 – genau an dem Tag, an dem auch Marvel’s Wolverine für die PS5 veröffentlicht wird. Vorbestellungen für die Sonderedition starten am 19. August um 10 Uhr Ortszeit. Der Preis liegt bei 649,99 Euro.

Gerade die Kombination aus auffälligem Design und begrenzter Verfügbarkeit dürfte dafür sorgen, dass die Sonderedition schnell ausverkauft ist. Für Wolverine-Fans ist sie damit ein ziemlich schickes Sammlerstück. Wer allerdings unbedingt Discs nutzen möchte, sollte genauer hinschauen – denn die Marvel’s Wolverine PS5 kommt ohne Laufwerk.

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