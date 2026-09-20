Hideo Kojima wehrt sich gegen Gerüchte rund um PlayStation-Aus

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Es sorgte für Aufsehen in der Spieleindustrie, als Sony die aktuelle Zusammenarbeit mit Hideo Kojima für beendet erklärte – und für viele Spekulationen. Immerhin kündigte der Konzern erst vor zwei Jahren Physint an, das in die Fußstapfen von Metal Gear Solid treten soll. Nun wandert das Prestigeprojekt stattdessen zu Xbox. Gerüchten zufolge überschritt Kojima das Budget und mehrere Fristen. Zudem habe das im letzten Jahr veröffentlichte Death Stranding 2 nicht genügend Profit eingespielt.

Nun nahm Kojima Productions offiziell Stellung. “Keine der Behauptungen stammt aus einer offiziellen oder öffentlich zugänglichen Quelle. Daher empfehlen wir, diese mit Skepsis zu betrachten”, heißt es im offiziellen Statement (via X). Speziell dürfte ein Bloomberg-Bericht gemeint sein: “Wir sind uns zwar bewusst, dass der Artikel für Unruhe gesorgt hat. Allerdings möchten wir hiermit versichern: Das Studio befindet sich in einer profitablen Lage, die Entwicklung von Physint für die Xbox schreitet voran, und unsere Beziehung zu PlayStation ist nach wie vor sehr gut.”

Die nächsten Kojima-Spiele erscheinen für Xbox

Zuletzt entstanden auch Gerüchte, Sony habe mehrfach versucht, Kojima Productions aufzukaufen, sei damit aber abgeblitzt. Schon zuvor kündigte das Mastermind hinter Metal Gear ein Projekt für Xbox namens OD an. Konkretes Gameplay gab es bisher nicht, aber es soll sich um ein multimediales Projekt handeln. Physint entstünde wiederum als inoffizieller Nachfolger zu seiner alten Stealth-Saga. Die Rechte für Metal Gear liegen noch immer bei Konami. Kojima gab kürzlich das “überraschende” Aus der Sony-Finanzierung bereits seit Juni bekannt, wobei kurz danach Xbox die Veröffentlichung offiziell ankündigte.

Normalerweise würde man sich nicht zu “unbegründeten Spekulationen im Internet”, “Verleumdungen bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung der Death-Stranding-Reihe” oder Planungen rund um Physint äußern, heißt es im Statement weiter. Allerdings hätten die Aussagen inzwischen “über das Studio hinaus Wellen geschlagen und unsere Fans, unsere kreativen Partner sowie Kollegen, mit denen wir seit drei Jahrzehnten zusammenarbeiten, in Mitleidenschaft gezogen”.