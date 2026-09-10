Sony wollte Kojimas neues „Metal Gear“-Spiel stoppen, jetzt übernimmt Xbox

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

PHYSINT sollte eines der großen gemeinsamen Projekte von Hideo Kojima und PlayStation werden. Im Juni zog Sony allerdings überraschend den Stecker. Kojima Productions wollte das Spiel trotzdem nicht aufgeben und suchte drei Monate lang nach einem neuen Partner. Den hat das Studio jetzt gefunden: Xbox übernimmt PHYSINT.

Kojima schilderte den ungewöhnlichen Wechsel selbst. Mitte Juni habe sein Entwicklerstudio unerwartet die Mitteilung von PlayStation Studios erhalten, dass das laufende PHYSINT-Projekt beendet werde. Weil das Spiel für ihn und sein Studio wichtig sei, habe man anschließend intensiv nach einer neuen Lösung gesucht. Die fand Kojima bei Microsoft. In einer offiziellen Mitteilung von Kojima Productions bestätigt das Studio nun, dass die Entwicklung gemeinsam mit Xbox weitergeht.

Sony beschreibt die Trennung etwas anders

PlayStation selbst wählt deutlich vorsichtigere Worte. Der offizielle X.com-Account von PlayStation schreibt dazu:

Werbung

Nach sorgfältiger Abwägung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit mit KOJIMA PRODUCTIONS an seinem Projekt PHYSINT einzustellen. Wir hegen weiterhin große Bewunderung für Hideo Kojimas Vision für das Spiel. Unsere Beziehung bleibt stark nach drei Jahrzehnten wegweisender, genreprägender kreativer Zusammenarbeit, und wir freuen uns auf eine fortgesetzte enge Kooperation mit Hideo Kojima und seinem preisgekrönten unabhängigen Studio in der Zukunft.

Xbox-Chefin Asha Sharma bestätigt auf Xbox Wire, dass Microsoft PHYSINT nun gemeinsam mit Kojima Productions weiterentwickeln und veröffentlichen wird:

Kreative haben die Wahl, wo und wie sie ihre Ideen verwirklichen. Wir fühlen uns geehrt, dass Herr Kojima sich für XBOX entschieden hat, um gemeinsam mit KOJIMA PRODUCTIONS an PHYSINT zu arbeiten . Sein Bestreben, Konventionen in Frage zu stellen, spiegelt genau die Art von Kreativität wider, die wir bei XBOX fördern möchten.

Damit arbeitet Kojima inzwischen an gleich zwei Projekten mit Xbox. Neben PHYSINT entsteht weiterhin das Horrorspiel OD.

Hideo Kojima, Spieleentwickler und Gründer von Kojima Productions sagte über den Plattform-Wechsel:

Werbung

Dies erweitert unsere Beziehung zu XBOX über OD hinaus. Während wir die Entwicklung von PHYSINT vorantreiben , bleiben wir unserem Ziel treu, das Action-Spionage-Genre für Spieler auf der ganzen Welt neu zu definieren.

PHYSINT wurde ursprünglich als PlayStation-Projekt angekündigt

Genau das macht den Wechsel so ungewöhnlich. PHYSINT wurde Anfang 2024 während einer State of Play als neue Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und Sony Interactive Entertainment angekündigt. Kojima beschreibt das Spiel als neue Action-Espionage-Marke. Für viele Fans gilt es deshalb als geistiger Nachfolger von Metal Gear Solid, auch wenn PHYSINT natürlich keine Konami-Marke verwendet.

2025 zeigte Kojima Productions erste Artworks und bestätigte mit Charlee Fraser, Ma Dong-Seok und Minami Hamabe bereits drei Schauspieler für das Projekt. Die Entwicklung befindet sich weiterhin in einem frühen Stadium.