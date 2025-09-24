Trailer zu Hideo Kojimas „OD“ – erscheint das gecancelte Silent Hills doch noch?

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Auf der PlayStation 4 war das kostenlose Horrorspiel P.T. („Playable Teaser“) eine der größten Überraschungen der Generation. Als Fans im August 2014 die kryptischen Rätsel der gruseligen Demo lösten, enthüllte diese sich als “Silent Hills”, ein Reboot der Horror-Saga unter Leitung von Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima und Filmproduzent Guillermo del Toro (via Silent Hill Wiki). Während der Entwicklung von Metal Gear Solid V trennte sich der Publisher Konami allerdings von Kojima und stellte das Projekt ein.

Während des zehnjährigen Jubiläums seines Studios Kojima Productions enthüllte der Entwickler nun einen ersten Trailer für das neue Horrorspiel OD, das P.T. zum Verwechseln ähnlich sieht. Auch OD präsentiert sich aus der Egoperspektive und zeigt eine zunächst unscheinbare Wohnung, in der dämonische Machenschaften am Werk zu sein scheinen.

Ist OD der Nachfolger von Silent Hills?

Zu Beginn des Trailers ist ein teilweise geschwärzter Text zu sehen: “Zehn Jahre seit – Horror – die Verfluchten – sind erneut – in das Verbotene”. Das deuten manche Fans nicht nur als Hinweis auf die Story, sondern auch als Anspielung auf das eingestellte Silent Hills von Kojima. Laut einem Reddit-User ergibt der Text “Zehn Jahre seit dem legendären Horror-Game P.T.”, wenn man die geschwärzten Abschnitte richtig entschlüsselt. Offiziell sind diese Angaben aber nicht. Die Rechte von Silent Hill liegen weiterhin bei Konami, am 25. September erscheint der neueste Ableger Silent Hill f. 2024 ist auf PlayStation 5 außerdem das kostenlose Silent Hill: The Short Message erschienen, das wie P.T. in der Egoperspektive spielt.

Bereits 2023 enthüllte Hideo Kojima erste Details zu OD, das in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios entsteht. Außer kurzen Montagen aus dem Motion-Capture-Studio gab es aber zuvor nicht viel zu sehen. Die Cloud-Technologie von Microsoft soll bei der Entwicklung eine große Rolle spielen. Außerdem will Kojima mit Filmemachern zusammenarbeiten; bisher wurde die Kooperation mit Get Out-Regisseur Jordan Peele angekündigt. Nun wurde außerdem bekannt, dass das Studio mit der Unreal Engine 5 arbeitet.

