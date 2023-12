Hideo Kojima kündigt neues Horror-Spiel an

Hideo Kojima hat auf den The Game Awards 2023 ein brandneues Spiel enthüllt und dabei es handelt sich um ein neues Spiel, auf das die Fans gewartet haben. Konkret handelt es sich um ein neues Horror-Spiel namens OD, das zuvor schon geleakt war, aber noch nicht offiziell angekündigt oder enthüllt wurde.

Ähnlich wie Death Stranding 2, das ein von PlayStation veröffentlichtes Spiel sein wird, wird dieses Spiel von den Xbox Game Studios auf den Markt gebracht werden, was darauf hindeutet, dass es eine exklusive Veröffentlichung für die Xbox-Konsole sein wird. Wann es jedoch kommen wird, bleibt abzuwarten. Es gibt noch keine Informationen zu einem Release oder näheren Inhalten.

Jordan Peele ist bei der Erstellung des Spiels zusammen mit Hideo Kojima beteiligt, obwohl im Moment unklar ist, wie stark er in das Projekt involviert ist. Er hat sich selbst als “Mitwirkender” bestätigt, aber was genau das bedeutet, bleibt abzuwarten. Darüber hinaus deutet Kojima an, dass er die “Avengers” für das Spiel versammelt hat, was auf das “legendäre” Team hinweist, das er für das Spiel zusammengestellt hat. Was den Titel selbst betrifft, gibt es derzeit keine Details dazu. Es gibt den Trailer, aber der Trailer selbst verrät fast nichts, außer einigen bekannten Schauspieltalenten, was bei Hideo Kojima üblich ist.

Wenn diese Nachricht bekannt vorkommt, liegt das daran, dass bereits früher in diesem Jahr berichtet wurde, dass die zuvor angekündigte Partnerschaft zwischen Hideo Kojima und Xbox für ein Spiel namens Overdose war. Dabei scheint es sich wohl um OD zu handeln. Leider ist, wie bei den meisten Dingen zu diesem Spiel im Moment, noch vieles unklar. Wir werden uns also noch etwas gedulden müssen, bevor Kojima und mit noch mehr Informationen zu dem Horror-Game versorgen wird. Derweil können sich Fans auf die Fortsetzung zu Death Stranding freuen.