Gerücht: Wird Keanu Reeves in Death Stranding 2 sein?

Fans fangen an zu denken, dass Keanu Reeves möglicherweise im kommenden Death Stranding 2 sein könnte, dank einiger kürzlich von Hideo Kojima geteilter Fotos. Das ursprüngliche Death Stranding war unter Gamern ziemlich kontrovers, einige kritisierten das etwas banale Liefer-Gameplay, während andere seine bedrückende Atmosphäre, solide stimmliche Leistungen und nachhallende Story-Themen lobten. Trotzdem wurde Death Stranding bei seiner Veröffentlichung 2019 für mehrere Spiel des Jahres-Auszeichnungen nominiert, und die Verkäufe waren hoch genug, dass Death Stranding 2 und eine Filmadaption von Kojima einige Jahre später angekündigt wurden.

Death Stranding 2 wurde offiziell mit einem kryptischen Trailer während des Game Awards 2022-Livestreams im Dezember des letzten Jahres enthüllt. Seitdem wurde nicht viel über die bevorstehende Fortsetzung bestätigt, außer dass Hideo Kojima versprach, dass es sich “nostalgisch” anfühlen werde, aber sich dennoch vom ersten Death Stranding unterscheiden werde.

Er beschrieb auch, wie er die Handlung des Spiels umgeschrieben habe, um die COVID-19-Pandemie widerzuspiegeln, die die Welt kurz nach der Veröffentlichung des Originals ergriff. Kojima enthüllte auch, dass die Tonaufnahmen für Death Stranding 2 im Februar begonnen hatten, und ein neuer Social-Media-Beitrag des visionären Entwicklers deutet darauf hin, dass ein bedeutender Hollywood-Schauspieler Teil der bereits hochkarätigen Besetzung des Spiels sein könnte.

Werden wir Keanu Reeves als spielbaren Charakter in Death Stranding 2 bekommen?

Hideo Kojima hat kürzlich eine Reihe von Fotos auf Instagram geteilt, auf denen der Death Stranding 2-Star Norman Reedus mit Keanu Reeves an einem unbekannten Ort abhängt. Obwohl die Bilder selbst den Anschein erwecken, dass Reeves und Reedus einfach das schöne Wetter genießen und mit ihren Motorrädern fahren (ein Paar Motorräder ist im Hintergrund eines Bildes zu sehen), denken einige Gamer, dass dies bedeuten könnte, dass Keanu Reeves eine Rolle in Death Stranding 2 haben wird, da Kojima die Fotos zuerst geteilt hat.

Abgesehen davon, dass er einer der beliebtesten Filmstars in Hollywood ist, ist Keanu Reeves kein Unbekannter in Videospielen. Er hat seine Rolle als Neo im Begleitspiel von 2003, Enter The Matrix, wieder aufgenommen und sich zusammen mit seiner Co-Star Carrie Ann Moss in The Matrix Awakens an einem Technikdemo beteiligt, um die grafischen Fähigkeiten von Unreal Engine 5 zu demonstrieren. Sein bemerkenswertester Videospielauftritt war in Cyberpunk 2077 und seinem kommenden Phantom Liberty DLC, wo er seine Stimme und sein Aussehen dem rebellischen Night City Rockstar Johnny Silverhand geliehen hat.

Keanu Reeves hat Hideo Kojima tatsächlich im Studio besucht, in dem Death Stranding gemacht wurde, und Kojima hat angegeben, dass er gerne mit Reeves an einem zukünftigen Projekt arbeiten würde. Kojima hat definitiv eine Vorliebe dafür, große Schauspieler für seine Spiele zu gewinnen, da das ursprüngliche Death Stranding Stars wie Norman Reedus und Mads Mikkelsen enthielt – und es heißt, dass Elle Fanning eine wichtige Rolle in Death Stranding 2 haben wird. Nur die Zeit wird zeigen, ob Keanu Reeves sich ihnen im kommenden postapokalyptischen Nachfolger von Kojima anschließen wird, der wahrscheinlich seine Philosophie fortsetzen wird, die Grenze zwischen Filmen und Videospielen zu verwischen.

Death Stranding 2 befindet sich derzeit in Entwicklung für die PS5.