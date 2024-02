Death Stranding 2: Metal-Gear-Solid-Anspielung im Trailer

Ein Spieler hat eine Ähnlichkeit zwischen dem DHV Magellan in Death Stranding 2: On The Beach und Metal Gear REX aus Metal Gear Solid festgestellt. Diese mögliche Metal-Gear-Solid-Referenz, die im Trailer versteckt ist, hat einige Gespräche unter Fans über mögliche Verbindungen zwischen Hideo Kojimas kultigen Franchises ausgelöst.

Mit seinen Trailern und dem Versprechen, die Reise von Sam Porter Bridge in der post-apokalyptischen Landschaft fortzusetzen, hat Death Stranding 2 bereits das Interesse von Spielern weltweit geweckt. Sam begibt sich hier zusammen mit einer neuen Organisation namens Drawbridge auf die Suche nach der Wiedervereinigung der Welt. Seit der Enthüllung des Titels bei den The Game Awards 2022 ist die Vorfreude auf die Veröffentlichung des Spiels stetig gestiegen. Der kryptische Trailer von Kojima Productions und die Hinweise auf das, was auf die Spieler zukommt, haben dazu beigetragen.

Ein Reddit-Nutzer namens Monarco_Olivola hat Ähnlichkeiten zwischen der DHV Magellan und dem Kopf der Metal Gear REX bemerkt. Diese Waffe ist ein ikonisches Item aus der Metal-Gear-Solid-Serie. Die Ähnlichkeit hat einige Spekulationen unter Fans ausgelöst. Nach Veröffentlichung des 9-minütigen Trailers während der PlayStation-State-of-Play-Präsentation im Januar 2024 haben sich bei den Spielern viele Fragen zu Death Stranding 2 ergeben. Ob diese Fragen bis zum Release des Spiels beantwortet werden können, bleibt abzuwarten.

Mögliche Metal-Gear-Solid-Referenz in Death Stranding 2

Die DHV Magellan ist ein hochtechnologisches Schiff in Death Stranding 2. Es dient als unverzichtbares Werkzeug beim Durchqueren der weiten und zerklüfteten Landschaften der dystopischen Spielwelt. Das Schiff hilft den Spielern bei der Lieferung wichtiger überlebenswichtiger Vorräte, während sie durch teilweise sehr gefährliches Terrain navigieren und feindlichen Einheiten ausweichen. Die Verbindung zwischen isolierten Gemeinschaften und der Wiederaufbau der Gesellschaft nach den katastrophalen Ereignissen des Spiels werden durch Metal Gear REX aus Metal Gear Solid entscheidend beeinflusst. Metal Gear REX ist ein fiktiver zweibeiniger Panzer mit nuklearer Bewaffnung, der als mächtige Waffe entwickelt wurde und kleinere Atomraketen abschießen kann.

In den Kommentaren zu dem Reddit-Beitrag äußerten einige Nutzer durchaus unterschiedliche Ansichten zur Thematik. Einige erkannten die eindeutige Inspiration an und bemerkten, dass der DHV Magellan zwar von Metal Gear Solid inspiriert zu sein scheint, ihm aber die charakteristischen Merkmale eines Metal Gear fehlen, wie etwa Beine oder die expliziten nukleare Fähigkeiten. Andere spekulierten hingegen auf durchaus humorvolle Weise, dass diese fehlenden Elemente im Spiel vielleicht noch nicht zu sehen sind. Es kam der Gedanke auf, dass Kojima Ideen wiederverwendet. Dies deutet darauf hin, dass der bekannte Game Director gerne bekannte Themen und Motive in seine Projekte einbaut.

Einige Spieler äußerten die faszinierende Theorie, dass mehrere Kojima-Spiele im selben Universum existieren könnten. Eine offizielle Bestätigung dieser Hypothese wurde jedoch nie gegeben. Der neue Trailer von Death Stranding 2 sorgt weiterhin für Aufregung und Spekulationen bei den Fans. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Enthüllungen es über das Spiel geben wird.