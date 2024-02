Death Stranding 2 bedient sich an God-of-War-Mechanik

Death Stranding 2: On the Beach wird 2025 veröffentlicht und stellt eine Vielzahl kreativer Charaktere vor. Im neuesten Trailer, der während der PlayStation State of Play 2024 gezeigt wurde, nimmt Sam einen Puppenbegleiter in seine Gruppe auf, der ihm auf seinen Reisen wahrscheinlich als eine Art Berater dienen wird. Das Spiel ist etwas ganz Besonderes, da es den Spielern die Möglichkeit gibt, eine einzigartige Erfahrung zu machen.

God of War und seine Fortsetzung, God of War Ragnarok, sind bekannt für ihren innovativen Ansatz, eine der erfolgreichsten Action-Adventure-Reihen der Spielegeschichte neu zu beleben. Dies gilt sowohl für die Handlung als auch für das Gameplay und vor allem für die Charaktere. Einer der beliebtesten Charaktere der Serie ist Mimir, ein sprechender, abgetrennter Kopf, der einst mit dem Körper des klügsten Mannes der Welt verbunden war. In beiden Spielen ist Mimir an Kratos’ Seite und unterstützt ihn und Atreus im Kampf, sowie bei emotionalen Verstrickungen und in der nordischen Geschichte. In Death Stranding 2 bekommt Sam einen Begleiter, der von Mimir inspiriert zu sein scheint.

Die Puppe aus Death Stranding 2 ist der Mimir aus God of War

Im State of Play-Trailer von 2024 findet sich eine offensichtliche Anspielung auf Mimir aus God of War in Death Stranding 2. Etwa bei der Drei-Minuten-Marke versucht Sam, die Puppe auf seine Hüfte zu setzen, woraufhin die Puppe sagt: “Wirklich, Sam? Dein Gesäß?” Diese Äußerung wird sofort als wahrscheinliche Anspielung auf Mimir verstanden, da Mimir auf der Rückseite von Kratos’ Hüfte, in der Nähe seines “Gesäßes”, ruht. Die Puppe verlangt nach dem Fahrersitz, aber Sam bindet sie stattdessen an der Vorderseite seiner Taille in der Nähe seines linken Oberschenkels fest.

Es ist unklar, wie die Puppe heißt oder was ihre Aufgabe ist, aber laut Fragile wird sie Sam auf seiner Reise wertvolle Hilfe leisten: “Sein Wissen und seine Erfahrung werden sich später wahrscheinlich als nützlich erweisen.” Dies ist eine weitere Parallele zu Mimir aus God of War. Mimir ist bekannt für seinen Reichtum an Wissen und seine Rolle als unschätzbarer Berater sowohl von Kratos als auch von Atreus.

Mimir und die Puppe von Death Stranding 2 können sich gegenseitig ausspielen

Es ist wahrscheinlich, dass diese Parallelen über die Rolle der Puppe als hilfreicher Informant für Sam hinausgehen. Kojima hat sie möglicherweise sogar nach Mimir modelliert. Eine Bestätigung wird jedoch erst nach der Veröffentlichung von Death Stranding 2 erwartet. In der God of War-Reihe war Mimir anfangs nur ein nützliches Werkzeug. Im Laufe der beiden Spiele hat er sich jedoch zu einem loyalen und vertrauenswürdigen Freund von Kratos und Atreus entwickelt. Ihre Beziehung zueinander ist enorm gewachsen. Wenn Kojima sich entscheidet, die Puppe vollständig nach dem Vorbild von Mimir aus God of War zu gestalten, wird sie wahrscheinlich im Laufe des Spiels eine tiefere Beziehung zu Sam entwickeln.

Obwohl einige Fans darüber lachen, dass die Puppe in Death Stranding 2: On the Beach im Wesentlichen die Death Stranding-Version von Mimir ist, ist der abgetrennte Kopf in God of War eines der besten Features des Spiels. Kojimas Verwendung dieser Idee zeigt nicht nur seine Wertschätzung dafür, sondern auch sein Talent, den Spielern das zu geben, was sie mögen. Wenn sich diese Puppe und Sam auf ihren Reisen regelmäßig unterhalten, könnte dies als effektives Mittel zur Charakterentwicklung für Sam dienen und sogar für eine gewisse Komik sorgen. Es könnte ähnlich wie Mimir in God of War wirken.

Worum geht es in den Death-Stranding-Spielen?

Death Stranding ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Hideo Kojima entwickelt wurde. Es spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der der Spieler als Sam Porter Bridges versucht, die zersplitterte Menschheit wieder zu verbinden. Dabei muss er sich mit mysteriösen Phänomenen wie Zeitregen, gestrandeten Dingen und Explosionen auseinandersetzen. Death Stranding ist für PlayStation 4, PlayStation 5 und Windows erhältlich. Es hat eine filmreife Inszenierung und eine hochkarätige Besetzung, aber auch einige technische Probleme und ein umstrittenes Gameplay.