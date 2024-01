PlayStation-Fans aufgepasst! – State of Play noch in dieser Woche?

Möglicherweise plant Sony, am 31. Januar eine neue State of Play Präsentation zu veranstalten. Es gibt Gerüchte, dass verschiedene neue Spiele angekündigt werden. Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, können PlayStation-Fans neue Details zu neuen PS5-Titeln erwarten. Diese sollen im Jahr 2024 und darüber hinaus auf den Markt kommen. Dazu gehören Rise of the Ronin, Death Stranding 2 und Final Fantasy 7 Rebirth.

Die letzte Präsentation fand im vergangenen September statt. Sie konzentrierte sich auf kleinere PS5-Spiele, Indie-Titel und Marvel’s Spider-Man 2. Letzteres wurde im darauffolgenden Monat, am 26. Oktober 2023, veröffentlicht. Obwohl Marvel’s Spider-Man 2 damals ein mit Spannung erwartetes Spiel war, wünschten sich viele PlayStation-Fans Informationen zu neuen Spielen, die bis 2024 erscheinen werden. Eine neue State of Play Präsentation könnte glücklicherweise Klarheit über kommende PS5-Titel von Drittanbietern im Jahr 2024 bringen.

Auf Twitter hat XboxEra-Mitbegründer Nick Baker ein Rätsel zur nächsten State of Play geteilt. Der Live-Stream wird am oder um den 31. Januar herum ausgestrahlt. Angeblich werden in der neusten Präsentation am 31. Januar Rise of the Ronin, Death Stranding 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Silent Hill 2 und Ken Levines neues Spiel Judas gezeigt. In Bakers Tweet wird außerdem angedeutet, dass auf der State of Play am 31. Januar verschiedene unangekündigte Spiele vorgestellt werden. Darunter sind ein neues Remaster von Sonic Generations und ein neues Metro-Spiel. Die Spieler sind trotz des Fehlens einer offiziellen Ankündigung von Sony aufgeregt und spekulieren über die Trailer und Spielankündigungen, die bald kommen könnten.

Datum der State of Play und mögliche Spiele

Einige Nutzer spekulieren, dass der Death-Stranding-Film zusammen mit Death Stranding 2 in der Präsentation gezeigt wird. Zudem glauben einige Gamer, darunter der Xbox Two-Podcast-Moderator Rand al Thor 19, dass am 31. Januar auch ein Until-Dawn-Remaster auf der State of Play enthüllt wird. Die Veröffentlichung des Remasters könnte mit der neuen Until-Dawn-Verfilmung zusammenfallen.

On the 31st (roughly), Ronins will Rise, we’ll die stranded, have a rebirth and Kojima will fulfil his dream. Sonic will live in the shadow of his generation while the hills will remain silent until the dawn when you’ll need to catch the metro. Just don’t be a Judas about it. — King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) January 28, 2024

Die Spannung auf Twitter steigt. PlayStation-Fans warten sehnsüchtig auf die Enthüllung neuer Spiele und Updates für die größten PlayStation-Spiele im Jahr 2024. Wenn ein neue Präsentation für den 31. Januar geplant ist, werden die Fans wahrscheinlich bald eine offizielle Ankündigung erhalten. Sony veranstaltet normalerweise mindestens drei bis vier Showcases pro Jahr. Die nächste Veranstaltung könnte somit im Frühjahr 2024 stattfinden.