Minecraft: Mojang verbessert den Realm-Service

Die Realms und Realms Plus von Minecraft haben kürzlich ein Update erhalten, das neue Funktionen für Realm Stories, eine verbesserte Renderdistanz und den Zugang zu kosmetischen Gegenständen bietet. Die Änderungen sollen die Kommunikation zwischen den Realms für alle Spieler verbessern und die Charaktere der Spieler aufwerten. Minecraft Realms sind nur für die Bedrock Edition des Titels verfügbar.

Realms und Realms Plus sind Mojangs Abonnementservice für private Minecraft-Server. Realms wurden 2013 eingeführt und ermöglichen es Freunden, zusammen in einer persistenten Welt zu spielen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass andere Spieler Chaos verursachen. Seit ihrer Einführung wurde die Funktionsweise dieser persönlichen Welten mehrfach verbessert. Das jüngste Update konzentriert sich auf die Kommunikation zwischen Weltenmitgliedern, die Planung von Events und vieles mehr.

Die neueste Version von Minecraft Realms ist jetzt für Abonnenten von Realms Plus verfügbar. Die erste Neuerung ist ein sozialer Treffpunkt für alle Realm-Nutzer namens Realm Stories. Der Hub bietet mehrere Registerkarten, darunter einen Feed mit Updates zu Live-Events. Die Zeitleiste zeigt, wann die Mitglieder normalerweise im Spiel sind. So kann man einfach Realm-Events planen, gemeinsam nach Ressourcen jagen oder sehen, wann ein Baukumpel als Nächstes dran ist. Die Registerkarte „Mitglieder” zeigt alle Mitglieder eines Realms an, einschließlich der Besucher, und ob sie online sind. Das ist praktisch, wenn etwas passiert, zum Beispiel ein Feuer oder ein Angriff. So können die Spieler sich gegenseitig helfen. Im Kommentar-Thread können sie miteinander chatten oder Nachrichten hinterlassen, was gebraucht wird.

Spot danger, opportunity, or an escape route from further away – 20 chunks to be exact! All Realms servers now have eight extra chunks render distance.

