Minecraft: Mojang veröffentlicht Kung Fu Panda DLC

Minecraft hat einen neuen DLC namens Kung Fu Panda erhalten, der den Spielern Inhalte bietet, die auf dem beliebten DreamWorks-Franchise basieren. Minecraft blickt auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit großen Namen der Popkultur zurück, die in Minecraft umgesetzt wurden. Die von Mojang veröffentlichten DLCs umfassen Minecraft-Kollaborationen mit anderen Spielen und Namen außerhalb der Spielewelt.

Mojang hat im letzten Jahr eine Reihe von DLCs für Minecraft veröffentlicht, die Inhalte aus Jurassic World und Dungeons and Dragons enthielten und die Spieler sogar in Figuren aus Avatar: The Last Airbender verwandelten. Aber die Liste der Team-Ups für Minecraft geht noch weiter: Das Spiel hat DLCs, die auf Star Wars, Minions, Mega Man X und Sonic the Hedgehog basieren. Auch die Godzilla-Franchise hat ihren Weg in die beliebte Sandbox gefunden und wurde Anfang dieses Jahres mit DLC bedacht. Nun gibt es ein weiteres Crossover-DLC, bei dem eine weitere Fan-Lieblingsfigur aus den Filmen eine Rolle spielt. Außerdem plant Warner Bros. eine Live-Action-Adaption von Minecraft, mit Jason Momoa und Jack Black in den Hauptrollen, der im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll.

Minecraft hat einen neuen DLC in Zusammenarbeit mit der Kung-Fu-Panda-Franchise veröffentlicht. Spieler können ihn für 1500 Minecoins (ca. 8 Euro) erwerben. In diesem neuesten DLC erkunden Minecraft-Spieler eine Abenteuer-Map und trainieren mit dem charismatischen Protagonisten Po, Meister Shifu, Zhen und den Furious Five. Minecraft-Spieler können jetzt im Jadepalast trainieren und die Treppen erklimmen. Obendrein nehmen sie an der alten Zeremonie des Knödelessens im Panda-Dorf teil. Der Kung Fu Panda DLC bietet Koop-Action, Kämpfe, die Szenen aus den Filmen nachstellen, und Begegnungen mit noch mehr berühmten Charakteren in Minecraft-Form.

Minecraft-Spieler erkunden die Map des Kung Fu Panda DLCs, um uralte Artefakte in die Halle der Krieger zurückzubringen. Das wird aber nicht einfach werden. Die Spieler haben zwar Po und seine Freunde als Verbündete, aber sie treffen auch auf den gefährlichen Bösewicht Lord Shen und andere Antagonisten wie Tai Lung und General Kai. Die Schauplätze aus den Filmen sind in den Blockversionen natürlich auch dabei, zum Beispiel Mr. Pings Nudelladen, der Pfirsichbaum, die Chamäleonhöhle, das Panda-Dorf und das Reich der Geister. Zudem können Minecraft-Spieler sich in der Umkleidekabine einen kostenlosen kosmetischen Gegenstand abholen und den Hut des Drachenkriegers aufsetzen.

Der Kung Fu Panda DLC erweitert die bereits beeindruckende Bibliothek offizieller Minecraft-Inhalte zu einem idealen Zeitpunkt für Po und seine Verbündeten. Kung Fu Panda 4 wurde 2022 angekündigt, und fast 10 Jahre nach dem Debüt von Kung Fu Panda 3 kam die Fortsetzung dieses Jahr mit einem neuen Abenteuer für Po in die Kinos. Diesmal muss sich der tapfere Krieger dem Chamäleon stellen, einer mächtigen Zauberin, die China erobern will, indem sie jedem Meisterschurken, der vor ihr kam, das Kung Fu stiehlt.