Minecraft erhält angeblich eine native PS5-Version

Anscheinend arbeitet Mojang Studios an einer nativen PS5-Version von Microsoft. Das geht aus dem Twitter-Konto “PlayStation Game Size” hervor, das regelmäßig Spiele frühzeitig enthüllt, indem es den Backend-Bereich von Sonys digitalen Videospiele-Laden durchsucht.

Warum eine native PlayStation 5-Version? Derzeit ist nur die PS4-Version von Minecraft auf der PlayStation 5 dank Abwärtskompatibilität spielbar. Die Xbox-Version wurde kürzlich aktualisiert, um 4K zu unterstützen, obwohl Benutzer schon lange auf eine optimierte Version für die aktuelle Generation warten.

Im vergangenen Jahr tauchte eine Xbox Series X/S-Version von Minecraft in verschiedenen Bewertungsbehörden auf. Microsoft behauptete jedoch, dass die Einträge Teil der Standardgenehmigungen seien, die es regelmäßig bei verschiedenen Bewertungsbehörden durchlaufe. Von einer nativen Next-Gen-Version war noch keine Rede.

PS5 Version ✅ pic.twitter.com/27rvsvSF37 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 29, 2024

Welche Vorteile hätte eine Minecraft PS5-Version?

Ganz klares Stichwort: Raytracing. Bereits vor dem Release der Xbox Series X/S hat Microsoft damit geprahlt, auch für Minecraft. Nun, dass ist mehr als 3 Jahre her. Irgendwann sollte man seine Ankündigung auch umsetzen.

Im Jahr 2021 fügte der Entwickler Mojang versehentlich Prototyp-Code für Raytracing-Unterstützung auf Xbox-Konsolen in einer Vorabversion hinzu, die für Xbox-Insider verfügbar war. In der allgemeinen Version war davon nichts mehr zu sehen, denn auch in der Vorabversion verschwand der Code wieder schnell. “Dieser frühe Prototyp-Code wurde aus der Vorschau entfernt und signalisiert keine Pläne in naher Zukunft, Raytracing-Unterstützung für Konsolen zu bringen”, hieß es damals.

Wann erfolgt der Release?

Es gibt bisher keine offizielle Ankündigung darüber, wann die native PS5-Version von Minecraft erscheinen wird. Es bleibt unklar, ob sie gleichzeitig mit der Veröffentlichung der PS5 Pro herauskommen wird oder zu einem späteren Zeitpunkt. Microsoft hat noch keine genauen Details dazu bekannt gegeben. Es bleibt daher abzuwarten, bis weitere Informationen von offizieller Seite veröffentlicht werden.

Minecraft wird also irgendwann seine native PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Version bekommen. Allerdings dürfte es damit – offensichtlich – noch so seine Schwierigkeiten geben.