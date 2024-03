Details zur PS5 PRO durchgesickert – Start zu Weihnachten 2024?

Es ist schon eine Weile her, seit die PlayStation 5 auf den Markt kam, und während wir uns dem vierten Geburtstag der Konsole nähern, gibt es Gerüchte über eine Veröffentlichung einer PlayStation 5 Pro noch in diesem Jahr. Wir haben mehrere Gerüchte über ein verbessertes PS5-Modell, das angeblich später in diesem Jahr unter dem Codenamen “Projekt Trinity” erscheinen soll. Aber wie genau es das Basis-PS5 verbessern könnte, das bereits eine ziemlich beeindruckende Konsole ist, war bisher unklar. Nun gibt es neue Gerüchte zum möglichen PS5 PRO Start-Termin, der näher zu sein scheint, als angenommen.

Dank eines neuen Lecks bezüglich der potenziellen Spezifikationen der PS5 Pro wissen wir jetzt jedoch, dass die Konsole möglicherweise ziemlich leistungsfähig sein wird. Der YouTuber Moore’s Law Is Dead war der Erste, der angeblich offizielle Dokumente veröffentlichte, die die Spezifikationen der PS5 Pro detailliert beschreiben. Ein weiterer Bericht von Branchenkenner Tom Henderson war jedoch nötig, um ihre Behauptungen zu unterstützen, da der besagte YouTuber keinen sehr guten Ruf hat.

Was weiß Tom Henderson über die PS5 PRO?

Endlich 8K? – Laut Henderson sind die geleakten Dokumente echt und beschreiben mehrere beeindruckende Features, die die PS5 Pro bieten wird. Zum einen wird die Konsole eine verbesserte und konsistente Bildrate bei 4K-Auflösung anzeigen und den Besitzern auch einen neuen “Performance-Modus” für 8K-Auflösung und verbessertes Raytracing bieten. Sie wird auch angeblich 33,5 Teraflops im Vergleich zu den ursprünglichen 10,28 der PS5 haben, was sie ungefähr dreimal schneller als das Basismodell macht.

Es wird auch behauptet, dass die PS5 Pro etwas namens “PlayStation Spectral Super Resolution” (kurz PSSR) haben wird, das für die Bildskalierung verwendet wird und bei der Anzeige der bereits erwähnten 8K-Auflösung und des verbesserten Raytracing hilft.

Wie wird die PS5 Pro aussehen?

Wir wissen nicht, wie die Konsole selbst aussehen wird oder wie viel sie kosten wird, aber wir werden wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine offizielle Ankündigung bekommen. Sollten die geleakten Dokumente tatsächlich echt sein!

Start-Termin: Wann soll die PS5 Pro erscheinen?

Zusätzlich zu den geleakten Spezifikationen behauptet Insider Gaming, dass Sony immer noch einen PS5 Pro Start-Termin für Weihnachten 2024 anstrebt, obwohl sich das aufgrund des Mangels an PS5-Exklusivtiteln, die für das Jahr geplant sind, möglicherweise verschieben könnte. Das ist verständlich, insbesondere wenn bevorstehende Exklusivtitel wie Silent Hill 2 Remake nicht unbedingt ein absolutes Highlight für eine Update-Konsole sind.

Was könnte eine PS5 Pro kosten?

Aktuell gibt es die PS5 (Slim) samt Laufwerk für 452,77 Euro bei Amazon.de*. Ein Aktionspreis, da Sony die geplanten Mengen der PlayStation 5 im aktuellen Geschäftsjahr nicht absetzen konnte. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Konsole mit so viel Leistung für weniger als das Original verkauft wird. Du kannst also damit rechnen, dass du für eine PS5 Pro zwischen 550 und 650 Euro bereit haben solltest.

Bisher hat Sony Interactive Entertainment (SIE) die Gerüchte rund um die PlayStation 5 PRO nicht bestätigt.