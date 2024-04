Die Enttäuschung? – PS5 und Xbox Series X unter den Erwartungen?

Die PlayStation 5 (PS5) und die Xbox Series X wurden von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt sehnsüchtig erwartet. Nach Jahren, in denen Spekulationen, Leaks und Hype die Gaming-Community beherrschten, wurden diese Konsolen schließlich veröffentlicht, um eine neue Ära des Spielens einzuläuten. Doch trotz der großen Vorfreude und der hohen Erwartungen haben beide Konsolen es bisher versäumt, die Versprechen zu erfüllen, die sie im Vorfeld gemacht haben.

PS5 und Xbox Series X nach mehr als 3 Jahren: Eine Ära ohne Ladezeiten?

Ein besonders enttäuschender Aspekt ist die Frage der Ladezeiten. Eine der größten Verheißungen der Next-Gen-Konsolen war die Reduzierung oder gar die Beseitigung von Ladezeiten. Doch leider haben viele Spieler festgestellt, dass die Ladezeiten auf PS5 und Xbox Series X oft immer noch frustrierend lang sein können. Selbst bei Spielen, die speziell für diese Konsolen entwickelt wurden, bleibt das Warten auf das Laden von Leveln oder das Neustarten von Spielen eine lästige Realität. Dies steht im krassen Gegensatz zu den Versprechungen der Hersteller, die eine revolutionäre Verbesserung dank SSD-Festplatten versprochen hatten.

60 Frames/Sekunde und mehr? Nicht immer…

Ein weiterer Punkt, der viele Spieler enttäuscht hat, betrifft die Framerate. Einer der Hauptgründe, warum Spieler auf Next-Gen-Konsolen umsteigen, ist die Aussicht auf flüssigere Gameplay-Erlebnisse bei 60 Bildern pro Sekunde oder sogar mehr. Doch die Realität sieht oft anders aus. Viele Spiele, einschließlich einiger großer Titel, bieten auf PS5 und Xbox Series X nur 30 FPS. Aktuelles Paradebeispiel ist Hellblade 2. Dies ist besonders frustrierend, da die Hardware dieser Konsolen theoretisch in der Lage ist, deutlich höhere Frameraten zu liefern. Es scheint, als hätten die Entwickler diese Leistung nicht voll ausgeschöpft, was zu einer enttäuschenden Spielerfahrung führt.

Wozu ein 8K-Fernseher ziemlich sinnlos ist…

Ein weiterer Punkt, der viel Kritik auf sich gezogen hat, ist die Bewerbung von 8K. Auf der Verpackung der PS5 wird stolz darauf hingewiesen, dass die Konsole 8K unterstützt. Doch die Realität ist, dass 8K-Gaming auf diesen Konsolen praktisch nicht existiert. Es gibt kein Spiel, das in dieser Auflösung verfügbar ist, und selbst wenn, würde es an der notwendigen Leistung, um ein flüssiges Gameplay in 8K zu ermöglichen, fehlen! Dies hat bei vielen Spielern zu dem Gefühl geführt, dass die Versprechungen der Hersteller über die Leistungsfähigkeit ihrer Konsolen übertrieben waren und die Realität nicht erfüllt haben.

Obwohl die aktuelle PS5 die Fähigkeit besitzt, Inhalte intern in 8K zu rendern, wird die Grafikleistung bei der Ausgabe auf Bildschirmen auf eine maximale Auflösung von 4K beschränkt. Ob es bei der PS5 Pro besser wird?

Zu wenig First-Party-Titel die sich wirklich lohnen…

Schließlich ist da noch das Problem der exklusiven Spiele. Die First-Party-Titel, die speziell für die PS5 und die Xbox Series X entwickelt wurden, sollten die wahren Juwelen dieser Konsolen sein. Doch bisher hat keines der exklusiven Spiele das Potenzial ausgeschöpft, das viele Spieler erwartet hatten. Einige Titel haben mit technischen Problemen zu kämpfen, während andere einfach nicht das Maß an Innovation oder Qualität bieten, das man von einem First-Party-Spiel erwarten würde. Dies ist besonders enttäuschend, da exklusive Spiele oft der Hauptgrund sind, warum Spieler sich für eine bestimmte Konsole entscheiden.

Insgesamt ist es klar, dass die PS5 und die Xbox Series X bisher nicht die Revolution im Gaming gebracht haben, die viele Spieler erwartet hatten. Während beide Konsolen sicherlich beeindruckende Technologie bieten, sind sie bisher hinter den Versprechungen und Erwartungen zurückgeblieben. Obwohl es noch zu früh ist, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen, ist es offensichtlich, dass diese Konsolengeneration bisher nicht das Maß an Innovation oder Qualität geliefert hat, das viele Spieler erwartet hatten. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies in Zukunft ändern wird.