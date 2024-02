Sony korrigiert PS5-Verkaufsprognose nach unten!

Erst kürzlich haben wir dir berichtet, dass in einigen Regionen Europas der Preis der PS5 Slim gefallen ist. Hierzulande ist dies noch nicht eingetroffen. Doch es könnte bald soweit sein. Sony hat das PS5-Verkaufsziel für das laufende Jahr von 25 auf 21 Millionen Einheiten gesenkt. CFO und COO Hiroki Totoki erklärte, dass die Konsole in die zweite Lebenshälfte eintritt, was einen allmählichen Rückgang der Verkäufe ab dem nächsten Jahr bedeutet.

Im Weihnachtsquartal blieben die PS5-Verkäufe hinter den Erwartungen zurück, was zu dieser Revision führte. Die geplante Einführung großer Spiele wie Marvel’s Spider-Man 2 (mehr als 10 Millionen Mal verkauft) im nächsten Geschäftsjahr (April 2024 bis März 2025) ist nicht vorgesehen, wie der aktuelle Finanzbericht des Unternehmens enthüllte.

PS5: Mehr Spielzeit, weniger PS Plus-Abos und Konsolenverkäufe

Die Spielstunden auf PlayStation-Plattformen stiegen im dritten Quartal 2023 um 13%, während die PS Plus-Abonnentenzahlen leicht sanken. Trotzdem verzeichnet der Dienst einen Umsatzanstieg, da Nutzer zu höheren Preisstufen wie Extra oder Premium gewechselt haben.

Für das kommende Geschäftsjahr plant Sony eine Umsatzoptimierung, da die PS5 in die zweite Lebenshälfte geht. Spieleverkäufe von Drittanbietern sollen steigen, während die Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten stabil bleiben soll. Das Unternehmen betont weiterhin hochwertige First-Party-Spiele und Live-Service-Titel. Allerdings werden keine neuen Spiele großer Franchises erwartet.

Der Gewinn aus First-Party-Spielen dürfte leicht sinken, aber Sony strebt eine insgesamt leichte Steigerung des Betriebsergebnisses an. Maßnahmen zur Rentabilitätssteigerung werden derzeit geprüft, bevor im Mai die offizielle Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben wird.

Warum wird die PlayStation 5 nicht billiger?

Totoki-san betonte, dass die PS5 einen 6-nm-Chip verwendet, was Kostensenkungen erschwert. Anders als frühere Konsolen wird nicht auf Rabatte gesetzt, sondern auf Profitabilität und Benutzereinbindung. Die Verkaufsstrategie konzentriert sich darauf, monatlich aktive Benutzer hoch zu halten. Totoki-san, seit vier Monaten Vorsitzender von PlayStation, sieht Verbesserungspotenzial im Unternehmensbereich, einschließlich Geldverwendung und Entwicklungsplänen.

Er lobte die Kreativität der Studios, sieht aber Raum für Verbesserungen. First-Party-Spiele sind nicht mehr nur Mittel zum Konsolenverkauf, sondern tragen zur Rentabilität bei, auch auf anderen Plattformen wie dem PC.

Insgesamt steht Sony vor Herausforderungen, aber das Unternehmen ist entschlossen, die Rentabilität zu steigern und einen harmonisierten Ansatz für zukünftiges Wachstum zu finden.

Die Sony PlayStation 5 (PS5) wurde seit November 2020 über 54,7 Millionen Mal verkauft.