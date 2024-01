Minecraft: Jack Black spielt Steve im kommenden Film

Jack Black holt sich die nächste Rolle einer beliebten Figur der Gaming-Welt. So berichtet Deadline, dass der Schauspieler offenbar als Steve für die kommende Minecraft-Verfilmung gecastet wurde.

Nach Angaben der Seite dürfte der beliebte Schauspieler die Hauptrolle in der angekündigten Film-Adaption übernehmen. Steve, der in der Spielwelt von Minecraft die männliche Einstiegsfigur darstellt, ist in den Jahren seit der Veröffentlichung zum quasi Protagonisten des Spiels geworden. Da Steve jedoch im Sandboxspiel weder über eine Persönlichkeit noch eine Handlung verfügt, dürfte Jack Black wohl viel seiner eigenen Persönlichkeit miteinfließen lassen.

Ähnliches schaffte Jack Black bereits in der langerwarteten Super-Mario-Verfilmung Anfang des Jahres. Dort machte er den Serienschurken Bowser zu einem sympathisch jämmerlichen Mitleidsträger, der ulkige Lieder sang und unsterblich in Prinzessin Peach verliebt war. Ein Minecraft-Film ist indes bereits seit 2014 in Arbeit, entwickelte sich jedoch nur langsam. Im Dezember des vergangenen Jahres begannen dennoch endlich die Dreharbeiten, auch wenn noch nicht ganz klar ist, ob es sich bei dem Film um eine Live-Action-Verfilmung oder einen Animationsfilm handelt.

Nach dem enormen Erfolg des “Super Mario”-Film und der pixeligen Blockwelt von Minecraft, ist eine animierte Umsetzung aber am wahrscheinlichsten. Der Film ist derzeit für eine Veröffentlichung im April 2025 vorgesehen. Nach den Streikwellen im vergangenen Jahr, könnte es hier jedoch noch zu Änderungen kommen.

Minecraft in guter Gesellschaft

Die kommende Minecraft-Verfilmung ist jedoch nicht der einzige Film, der in naher Zukunft den Übergang von dem Fernseher auf die Leinwand schaffen soll. Nach einem Jahr, in dem die Superheldenblase endlich geplatzt scheint, sucht Hollywood verzweifelt nach der neuen Franchise-Zukunft. 2023 zeichnete sich ab, dass der Fluch der Videospielverfilmung endlich ein Ende fand. Super Mario ist der zweiterfolgreichste Film des Jahres und The Last of Us heimste unzählige Award-Nominierungen ein. Hollywood schrieb mit und gab gleich zahlreiche weitere Projekte in Arbeit.

So dürfen sich Fans von Tears of the Kingdom schon bald auf einen eigenen “The Legend of Zelda”-Film freuen. Amazon hat mit Fallout und God of War indes sogar gleich zwei große Gaming-Franchise am Start, von denen eins bereits im nächsten Jahr sein Streaming-Debut feiert. Auch Fans des RPG-Shooters Borderlands können sich 2024 auf eine Live-Action-Verfilmung freuen, die vom Horror-Regisseur Eli Roth (Thanksgiving) kommt. Zur Starbesetzung gehören unter anderem die Oscargewinnerinnen Cate Blanchett (Herr der Ringe, Tàr), Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere all at Once), der Comedian Kevin Hart, sowie dessen Jumnaji-Co-Star und nunmehr Videospielveteran Jack Black als Claptrap.