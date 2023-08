Hollywood steht weiter still! – Keine Einigung trotz Treffen nach Streikbeginn

Kein Ende der Streiks in Sichtweite!

Du bist sicherlich schon über die laufenden Streiks in der Unterhaltungsindustrie informiert. Die Writers Guild of America (WGA) und die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) haben sich kürzlich zu Gesprächen getroffen, um die Streiks zu besprechen. Doch trotz des Treffens konnten die beiden Parteien keine Einigung erzielen, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen.

Dieses Treffen markierte das erste Aufeinandertreffen der beiden Parteien, seit der Streik am 2. Mai startete. Wie Variety berichtet, waren Ellen Stutzman, die Chefunterhändlerin der WGA, und Tony Segall, der General Counsel der WGA West, am Freitag im AMPTP-Hauptquartier in Sherman Oaks anwesend und nahmen an einem einstündigen Treffen teil.

Autoren-Streik: Warum in Hollywood derzeit nichts weitergeht!

Leider scheiterten die Verhandlungen daran, zwei der wichtigsten Anliegen der WGA zu überwinden, von denen sie erklärt hat, dass sie nicht nachgeben wird: die Festlegung von Mindestbesetzungsständen in episodischem Fernsehen und die Gewährleistung einer Mindestanzahl von Beschäftigungswochen.

Patt-Situation? – Die AMPTP bezeichnen diese Vorschläge als “nicht verhandelbar”, und es scheint, als würden sie von dieser Haltung nicht abweichen.

Die Situation wurde noch komplizierter, da die WGA angekündigt hat, dass die Autoren “alle Streikposten ehren” werden, selbst wenn die beiden Parteien eine Einigung erzielen sollten. Dies bedeutet, dass Hollywood erst dann wieder vollständig arbeiten würde, wenn sowohl die Autoren als auch die Schauspieler der SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists) eine Einigung erzielt haben, der sie zustimmen können.

Nun streiken auch die Schauspieler

In einem Brief an ihre Mitglieder erklärte die WGA, dass die Hollywood-Studios auch weiterhin “unwillig sind, sich zu engagieren” und die Probleme, die die Autorenräume für Fernsehserien betreffen, nicht diskutieren würden. Auch Gespräche über zuschauerbasierte Residuen wurden nicht geführt.

Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer: Eine Quelle hat angegeben, dass beide Parteien in den kommenden Tagen in Kommunikation bleiben werden, nachdem sie die Gelegenheit hatten, mit ihren jeweiligen Interessenvertretern zu sprechen.

Wie bereits erwähnt, dauert der Streik der Autoren seit dem 2. Mai an, und der SAG-AFTRA-Streik hat am 14. Juli begonnen. Übrigens ausgenommen von den Streiks sind die “digitalen Künstler”, also Personen die für das ganze CGI in Filmen und Serien zuständig sind. Diese haben (noch) keine Gewerkschaft.