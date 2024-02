Deadpool & Wolverine Trailer zu Teil 3 : Marvel Jesus ist da!

Wird es eine perfekte Trilogie? Deadpool 3 steht in den Startlöchern. Mit einem neuen Titel und jede Menge bekannter und beliebter Deadpool Action, zeigt sich Deadpool & Wolverine im ersten Trailer. Aber nicht nur das, sondern auch erste Anzeichen über ein Setting und mögliche Crossovers im Marvel Cinematic Universe. Und wie Wade es im Trailer selbst sagt. Euer Cinematic Universe wird nie wieder so sein wie es mal war. Nicht jetzt wo The Merc with a mouth die Bühne betritt und seinen alten Freund Wolverine aus der wohlverdienten Rente holt.

Deadpool 3 hat die Rückkehr von Hugh Jackman versprochen und leifert!

Der Trailer von Deadpool 3 steckt so voller Informationen die es erst mal zu verarbeiten gilt. Da steht die TVA vor Wades Haustür und holt ihn durch eines ihrer Portale. TVA? Heißt das Loki wird mit dem Film zu tun haben? Genau das ist hier die Frage! Denn wir sehen die heiligen Hallen der TVA und dort Bildmaterial von Hulk, Iron Man und Thor. Und das sind nur die offensichtlichen Anspielungen. Mit den versteckten Easter Eggs und möglichem Foreshaddowing habe ich mich noch gar nicht befasst.

Auch wenn wir Wolverine kurz in Action sehen, so sind es nur ganz wenige Augenblicke in denen er von Hinten zu sehen ist. Vermutlich werden wir in kommenden Trailern mehr von ihm zu sehen bekommen. Aber bereits in den ersten Sekunden des Trailers sind viele bekannte Gesichter wieder zu sehen. Neben Colossus, Negasonic Teenage Warhead und Co ist sogar Peter aus Teil 2 da. Ihr erinnert euch? Er hat die Anzeige der X-Force gesehen und ist einfach aufgetaucht. Schnurgerade in Wades Herz.

Als riesiger Deadpool Fan wittere ich einen großartigen dritten Teil und somit eine perfekte Trilogie. Die Vorfreude ist nach dem ersten Deadpool 3 Trailer auf jeden Fall groß!