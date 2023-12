Deadpool 3: Leaks zeigen klassischen “X-Men”-Bösewicht

Ein geleaktes Set-Foto der derzeit laufenden Dreharbeiten von Deadpool 3 zeigt einen Bösewicht, der “X-Men”-Fans bekannt vorkommen dürfte. Nachdem bereits bekannt war, dass Hugh Jackmans Wolverine in der kommenden Fortsetzung sein MCU-Debut haben wird, dürfte dies nun auch bei seinem ERzfeind der Fall sein.

So zeigt das Set-Foto, das auf Twitter geteilt wurde, Wolverine im Kampf mit einer verhüllten Gestalt. Der beharrte Mann ist dabei scheinbar niemand geringeres als Wolverines-Feind Sabretooth, der bereits in den “X-Men”-Filmen als Bösewicht auftrat. Der Kampf findet dabei in einem zugeschneiten Wald statt, der ehr an Wolverines ersten Filmauftritt in X-Men 1 erinnert.

Wer sich nun jedoch auf eine lange Rivalität der beiden wilden Gegner freut, der dürfte wohl enttäuscht sein. Denn auf einem zweiten Foto ist der namensgebende Söldner zu sehen, der Zukunftsbestrebungen eine Absage erteilt. Denn so hält Deadpool den abgetrennten Kopf von Sabretooth in der Hand. Da alle drei Charaktere über einen Heilfaktor verfügen, muss das natürlich nicht das finales Ende bedeuten.

Deadpool 3 verspricht schon jetzt ein Marvel-Film der anderen Art zu werden, auf dem viel Hoffnung liegt. Denn als einziger MCU-Film, der 2024 erscheint, kommt die Fortsetzung dabei nach einer langen Phase der mauer Einspielergebnisse und schlechter Kritikerrezeption für das Studio, das viele Jahre lang als zu groß zum Scheitern galt.

Die Fortsetzung zeigt dabei nicht nur den ersten, kanonischen Auftritt von Deadpool und Wolverine im Marvel Cinematic Universe, sie möchte auch scheinbar eine Brücke zu den “X-Men”-Filmen aus den frühen 2000er-Jahren schlagen. Ob dem Film dies tatsächlich auch gelingt, können wir 2024 sehen, wenn er bei uns in den Kinos startet. Für Wolverine-Fans gibt es indes noch weitere gute Nachrichten. So arbeiten die Entwickler von Spider-Man 2 nach dessen riesigen Erfolg an einem Wolverine-Spiel, das ähnliches versucht. Auch wenn daher erstmals die Marvel-Filme hinter den Erwartungen zurückbleiben, ist die Videospiel-Zukunft der Marke in guten Händen.