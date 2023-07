Deadpool 3: Wolverine endlich in Kult Anzug

"Was wäre dir lieber? Gelbes Latex?"

Sei die X-Men ihren Weg auf die Kino Leinwände gefunden haben, gibt es einen Punkt den Fans kritisieren. Wobei kritisieren hier übertrieben ist. Es ist ein Wunsch den Fans haben, weil sie dies nun mal mit ihrer Kult Figur Wolverine verbinden. Seinen gelb schwarz blauen Latex Anzug. Auf diesen Look gibt es sogar in einem der X-Men Filme eine Anspielung “Was wäre dir denn lieber? Gelbes Latex?” (Cyclops). Auf einem Set Foto von Deadpool 3 ist nun Hugh Jackman als Wolverine in diesem Kult Anzug zu sehen. Ryan Reynolds hält Wort, dass er die Träume der Fans in diesen Film stecken wird.

Oh… My… GOODNESS!!! WERBUNG WERBUNG Ryan Reynolds just shared this from the set of Deadpool 3 which will feature him returning as Deadpool & Hugh Jackman BACK as Wolverine… I am SO HAPPY this fan dream is coming to fruition! Thank You, @VancityReynolds & @RealHughJackman!! pic.twitter.com/jg66msYXmE — Super Powered Pop (@SuperPoweredPop) July 10, 2023

Wolverine und sein Kult Anzug werden in Deadpool 3 zu sehen sein

“And Iiiiiiiihhhiiiaaaiii will always love Hugh!” So tönte es in dem Reveal Teaser zu Deadpool 3 als Ryan Reynolds der Welt verkündete, dass er Hugh Jackman noch ein letztes Mal in die Rolle als Wolverine zurück holen wird. Wie ein Donnern ging diese News durch das Netz. Da Jackman eigentlich seine Klauen an den Nagel gehängt hatte. Sich offiziell von der Rolle und seiner Zeit als Logan verabschiedet hatte. Wohlgemerkt in einem der würdigsten Filme die Marvel je ins Kino brachte. Mit einer Abschieds-Szene die Fans zu Tränen rührte. Weshalb niemand mehr damit rechnete.

Ryan Reynolds ist bekannt dafür, dass er in seinen Deadpool Filmen Alles für die Fans tut. Nach der herben Enttäuschung die man in X-Men Origins: Wolverine verdauen musste und nach The Green Lantern, fühlt er es wohl in seiner Schuld. Und er liefert wirklich ab. So nun auch mit diesem ersten Set-Foto. In Deadpool 3 sehen wir nun auch Wolverine in seinem gelben Kult Anzug. Ryan hat uns gehört.

Natürlich haben wir Hugh Jackman genau so als Wolverine lieben gelernt, selbst wenn er in einer Lederjacke, im weißen Tanktop oder einfach oben ohne gekämpft hat. Dieser Mann IST Wolverine. Trotzdem ist das gerade ein weiterer Grund zur Vorfreude.