Deadpool 3 bringt Hugh Jackman als Wolverine zurück!

Es ist offiziell: Hugh Jackman wird erneut seine Adamantiumkralle ausfahren. Diesmal allerdings als Teil der Multiverse-Saga des Marvel Cinematic Universe. Nachdem der australische Schauspieler angab, dass sein Verkörperung der Rolle im 2017 erschienenen Logan die letzte wäre, wird er nun erneut als Wolverine auftreten. Und zwar nicht in irgendeinem Film, sondern gleich in Deadpool 3, der bereits am 6. September 2024 starten soll.

Die Ankündigung erfolgte dabei auf die selbe ironische Art und Weise, die wir von Deadpool-Schauspieler Ryan Reynolds gewohnt sind. In einem kurzen Video, das er auf seinem persönlichen Twitter-Profil postete, entschuldigte er sich zunächst, dass er beim Disney-Megavent D23 zuletzt nicht vertreten war. Auf einer Couch sitzend erklärt er den Fans, dass er ,,unfassbar enttäuscht” darüber war, dass es keine Ankündigung für den dritten Deadpool gab.

Danach folgt eine kurze Workoutmontage, bevor der Schauspieler über potentielle Story-Ideen spricht, die die Drehbuchautoren für die Fortsetzung hätten. Dann schwenkt die Kamera plötzlich zu Hugh Jackman, den er fragt, ob er denn nicht wieder als Wolverine mitspielen möchte. Ganz beiläufig (als ob es nicht das Internet brechen würde), antwortet der nur mit ,,sicher”.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

Deadpool trifft Wolverine

Für Fans des MCUs dürfte diese Nachricht ein weiterer Grund sein, sich auf die kommenden Marvel-Projekte zu freuen. Da Multiverse momentan die Popkultur dominieren, hat auch der Comic-Riese seine Segel in die Richtung gesetzt. Ob dieser Wolverine also im regulären Marvel Universum zuhause ist, oder doch aus einer anderen Realität stammt, ist unklar. Sicher ist bisher nur, dass Fans des Sprüche klopfenden Söldners keine Angst haben müssen, dass die Fortsetzung weniger brutal wird. Denn Disney hat bereits angekündigt, – untypisch wohlgemerkt für ihr Unternehmen – dass Deadpool 3 ein R-Rating bekommen soll.

Nach dem Kauf von 20th Century Fox durch Disney, wodurch auch die ganzen Superheldenrechte an das Haus mit der Maus übergingen, war dies lange nicht klar. Doch allmählich schwappen die X-Men einzeln auch in das MCU über. Mit Hugh Jackman als Wolverine dürften sie am 6. September 2024 allerdings endlich gänzlich angekommen sein.

