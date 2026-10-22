Hacker haben die Switch 2 geknackt – droht Nintendo jetzt der Super-GAU?

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Bis vor Kurzem rechneten Experten noch mit vielen Jahren, bevor Hacker die neue Hybridkonsole von Nintendo knacken würden (via TheGamer). Jetzt kam der Paukenschlag doch schneller als gedacht. Am Donnerstag ging ein Video viral, in dem ein Hacker auf einer vermeintlich gehackten Switch 2 spielte. Auf der Konsole zu sehen war Mario Kart World mit gemoddeten Charaktermodellen (via X). Es könnte sich tatsächlich um einen leichten Jailbreak handeln, da Nintendo innerhalb kürzester Zeit darauf reagiert hat.

Seit inzwischen einigen Wochen haben Hacker auch die PS5 im Visier. Ein Jailbreak machte es zuletzt manchen Usern etwa möglich, PS2- und PS3-Discs in gehackte Konsolen zu legen und abzuspielen. Sony versucht seitdem, die Sicherheitslücken mit Updates zu schließen (via GameSpot). Publisher treffen Jailbreaks besonders hart, weil sie neben Spielerein wie Mods die Tore für gestohlene Software weit öffnen. Nintendo geht schon seit Langem besonders hart gegen inoffizielle ROMs und Software vor.

Nintendo kämpfte schon vor der Switch 2 mit Hacks und Jailbreaks

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Anscheinend war es möglich, die Switch 2 mithilfe einer bestimmten Software aus dem eShop zu hacken. Nintendo hat Berichten zufolge schnell reagiert und den betroffenen Titel bereits entfernt (via X). In vielen Ländern konnte er daraufhin nicht mehr gekauft werden. Das erinnert an vergangene Probleme, mit denen der Konsolenhersteller zu kämpfen hatte. Sowohl der Nintendo 3DS als auch die Wii wurden ihrerzeit über Sicherheitslücken in Software gehackt – damals noch über Titel, die auf physischen Medien ausgeliefert wurden, was die Eindämmung der Hacks erschwerte.

In Sachen Piraterie war auch die erste Switch stark betroffen. Illegale Kopien von Nintendo-Spielen waren sogar auf PC spielbar. Kurz vor Ende der vergangenen Konsolengeneration gelang es Nintendo allerdings, die Entwicklung von Emulatoren wie Yuzu einstellen zu lassen (via Polygon).

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