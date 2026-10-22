Battlefield 7 ist bereits in Entwicklung: Auf den Nachfolger müssen wir trotzdem lange warten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das nächste Battlefield befindet sich bereits in Entwicklung. Gerade einmal ein Jahr nach dem Release von Battlefield 6 soll Electronic Arts schon am nächsten großen Teil der Shooter-Reihe arbeiten. Wer allerdings auf einen schnellen Nachfolger hofft, muss sich wohl gedulden: Insider Tom Henderson rechnet frühestens gegen Ende 2028 mit einem Release.

Die neue Information steckt beinahe beiläufig in einem aktuellen Bericht von Insider Gaming. Eigentlich geht es darin um das neue Star Wars Battlefront, an dem DICE und Respawn Entertainment angeblich arbeiten sollen. Henderson ergänzt dabei, dass sich auch das nächste Battlefield bereits in einer „frühen Entwicklungsphase“ befindet.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin nennt seine Quelle allerdings nicht. Die Einschätzung Ende 2028 oder später bezeichnet Henderson selbst ausdrücklich als Spekulation.

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Battlefield 6 soll auch 2027 weiter ausgebaut werden

Dass EA keinen schnellen Generationswechsel plant, passt zur aktuellen Strategie für Battlefield 6. Erst am 21. Oktober bestätigte das Battlefield-Team, dass der Shooter auch über Season 5 hinaus weiter unterstützt wird. Für 2027 sind weitere Seasons, Balance-Anpassungen und neue Inhalte vorgesehen.

EA behandelt den aktuellen Teil offensichtlich als langfristige Plattform und muss deshalb nicht schon 2027 den nächsten Vollpreis-Ableger veröffentlichen.

Das könnte sogar sinnvoll sein. Zwischen Battlefield 2042 und Battlefield 6 lagen knapp vier Jahre. Ein möglicher Start Ende 2028 würde dem nächsten Teil rund drei Jahre Abstand geben und gleichzeitig genug Raum lassen, BF6 weiter mit neuen Inhalten zu versorgen.

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DICE arbeitet gleichzeitig wieder an Star Wars Battlefront

Interessant wird die Meldung durch ein zweites Projekt. „Bloomberg“ und „Insider Gaming“ berichten inzwischen, dass DICE und Respawn Entertainment gemeinsam an einem neuen Star Wars Battlefront arbeiten. DICE ist damit offenbar wieder auf mehreren großen Shooter-Projekten gleichzeitig aktiv. Wie stark das Studio selbst am nächsten Battlefield beteiligt ist und welche Aufgaben bei den anderen Battlefield Studios liegen, ist derzeit nicht bekannt.

Battlefield 6 entstand bereits als Gemeinschaftsprojekt von DICE, Criterion Games, Motive und Ripple Effect. Genau dieses Modell könnte EA auch beim Nachfolger fortsetzen.

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Ein Battlefield 7 dürfte also kommen, aber offenbar nicht so schnell. Ehrlich gesagt reche ich selbst nicht mit einem Release vor 2029. Aber das ist meine Spekulation.