Fight Night kehrt zurück: EA kündigt neues Boxspiel an

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Boxfans mussten lange warten, doch jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen: EA Sports bringt Fight Night zurück. Nach rund 15 Jahren ohne einen neuen Teil bestätigt der Publisher die Rückkehr seiner beliebten Boxspielreihe. Für Fans ist das eine große Überraschung, denn zuletzt konzentrierte sich EA vor allem auf seine UFC-Spiele.

Seit 2011 warten Fans auf ein neues Fight Night

Die Ankündigung erfolgte am 20. Oktober 2026 über einen offiziellen Social-Media-Account von EA Sports Fight Night. Mit der Botschaft, dass die Reihe zurückkommt, machte der Publisher die Hoffnung vieler Boxfans endlich zur Realität.

Der letzte Teil, Fight Night Champion, erschien 2011 für PlayStation 3 und Xbox 360. Das Spiel setzte auf ein vergleichsweise realistisches Boxsystem und bot mit dem Champion-Modus sogar eine Geschichte rund um den fiktiven Boxer Andre Bishop. Seitdem blieb die Reihe unangetastet. Während EA Sports seine UFC-Marke weiter ausbaute, fehlte vielen Fans ein modernes Boxspiel aus dem Hause des Publishers.

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Release-Termin und Plattformen bleiben ein Geheimnis

So erfreulich die Ankündigung auch ist: Konkrete Informationen zum neuen Fight Night gibt es bislang nicht. EA hat weder einen Veröffentlichungstermin noch Gameplay-Szenen oder bestätigte Plattformen vorgestellt. Auch welche Boxer im Spiel enthalten sein werden, ist noch offen.

Gerade die Lizenzierung bekannter Athleten dürfte eine wichtige Rolle spielen. Fans hoffen auf eine Mischung aus aktuellen Stars und legendären Boxern, wie sie frühere Serienteile ausgezeichnet hat. Bis weitere Details folgen, sollten sich Spieler deshalb noch gedulden. Die Bestätigung der Rückkehr bedeutet nicht automatisch, dass das Spiel schon bald erscheint.

Kann Fight Night an alte Erfolge anknüpfen?

Die Erwartungen dürften hoch sein. Mit Fight Night Round 3, Fight Night Round 4 und Fight Night Champion hat EA mehrere beliebte Boxspiele veröffentlicht, die vielen Fans bis heute in Erinnerung geblieben sind.

Gleichzeitig ist die Konkurrenz inzwischen größer. Mit Undisputed gibt es bereits eine moderne Boxsimulation auf dem Markt. EA Sports muss deshalb zeigen, was die Rückkehr der traditionsreichen Reihe spielerisch besonders macht.