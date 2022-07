Avengers 5 und 6 angekündigt – ,,Die Multiverse Saga” beginnt!

In der vergangenen Nacht kehrte Marvel nach mehreren Jahren ohne Präsenz zur San Diego Comic Con zurück. Was sie mitbrachten war nichts geringeres als die nächsten drei Jahre des Marvel Cinematic Universe. Im Gebäck waren dabei nicht nur die nächsten Avengers-Filme, sondern gleich auch Phase 5 und 6 des MCUs.

Seit dem Abschluss von Endgame hat man dem MCU – zurecht – eine gewisse Planlosigkeit vorgeworfen. Es war nicht klar ersichtlich, wohin die Reise schlussendlich gehen soll, auch wenn Filme wie Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness schon einen Vorgeschmack lieferte. Jeder neue Film, jede neuen Post Credit Scene, teaserte etwas an, von dem wir nicht wussten, ob es jemals tatsächlich erneut vorkommt. (Ich sehe dich an, Harry Styles). Doch eine zusammenhängende Geschichte fehlte.

WERBUNG

Das soll sich nun ändern. So wie die ersten drei Phasen des MCUs als ,,The Infinity Saga” bekannt waren, spendierte Marvel Phase 4-6 nun endlich auch einen Namen und damit eine übergeordnetes Ziel. ,,The Multiverse Saga” ist angekommen und soll 2025 mit Avengers: The Dynasty of Kang und Avengers: Secret Wars zu einem fulminanten Ende kommen.

Die Multiverse Saga endet mit Phase 6

Nun hat das MCU also eine neue Saga und einen Plan für die Zukunft. Wie bereits seit längerer Zeit vermutet, soll dabei Kang, der Eroberer, die neue Rolle des großen Bösewichts einnehmen. Kang, der seinen ersten Auftritt in der ,,Disney+”-Exklusivserie Loki hatte, soll indes in Ant-Man and the Wasp: Quantumania erneut zu sehen sein, bevor er in Avengers: The Kang Dynasty 2025 zum großem Problem der Rächer wird.

Natürlich ist noch relativ wenig über die beiden neuen Team-Up-Filme bekannt. So wissen wir nicht, welche Rächer denn überhaupt dabei sein könnten. Es ist gut vorstellbar, dass es sich dabei um ein völlig anderes Ensemble als in den vorigen Teilen handelt. Sicher ist nur, dass jene angekündigte Saga mit Secret Wars am 7. November 2025 ihren Abschluss finden wird. Und wer die Geschichte aus den Comics kennt, der weiß, dass das MCU dabei einen völlig neuen Maßstab erreichen könnte.

Die Zeit der Multiversen ist gekommen. Und mit der ,,Multiverse Saga” könnte sie für das MCU gar nicht rosiger sein.

Passend zum Thema