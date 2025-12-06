Star Wars kehrt 2027 ins Kino zurück und zwar in der Original-Fassung von 1977

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die „galaktische Runde“ schließt sich früher als gedacht: Star Wars kehrt im Februar 2027 auf die Kinoleinwand zurück und zwar nicht in der überarbeiteten Special Edition, sondern als neu restaurierte Originalfassung von 1977. Genau jene Version, die viele Fans seit Jahrzehnten zurückfordern und die offiziell eigentlich gar nicht mehr existieren sollte. Jetzt folgt der Re-Release von Star Wars!

Disney hatte zwar bereits angekündigt, zum 50. Jubiläum ein Kino-Event zu veranstalten, doch die neue Terminbestätigung auf der offiziellen Star-Wars-Website sorgt nun für einen kollektiven Aufschrei der Freude: Am 19. Februar 2027 beginnt das Re-Release, also noch vor dem eigentlichen Jubiläumsdatum. Wir haben also noch genügend Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Zuvor erscheint sogar GTA 6.

Star Wars aus dem Jahr 1977: Warum diese Version so besonders ist

Die ursprüngliche Kinofassung von Star Wars gilt für viele Fans als unumstößlicher Kult, als ein Stück Filmgeschichte, das man nicht verändern darf. Dennoch wurde genau das über Jahrzehnte getan. Seit George Lucas die Special Edition einführte, wurden Szene für Szene, Effekt für Effekt angepasst, ergänzt oder ersetzt.

Daraus entstand eine der berühmtesten Popkultur-Debatten überhaupt: „Han shot first.“ Die alte Version zeigt Han Solo (gespielt von Harrison Ford) als denjenigen, der zuerst schießt, die spätere Special Edition korrigierte das um, um ihn als weniger skrupellos dastehen zu lassen. Für Puristen ein Sakrileg.

Doch die Unterschiede gehen weit darüber hinaus: Farbkorrekturen, komplett neue CGI-Szenen, Dialogänderungen, digital eingefügte Kreaturen. All das formte die Special Edition zu einer Fassung, die Lucas fortan als „die einzig wahre“ betrachtete. Die Originalversion degradierte er gern als unfertig oder veraltet.

Berühmt (oder berüchtigt) ist sein Zitat von 2004, als er klarstellte, dass er keine Energie investieren werde, die 1977er Fassung zu restaurieren: „Zu mir gehört die Special Edition. Die andere Version existiert für mich nicht mehr.“

Umso erstaunlicher, dass wir nun das genaue Gegenteil bekommen: eine restaurierte Version, die Lucas einst als „halbfertig“ bezeichnete. Ob Disney diese Entscheidung allein trifft oder ob Lucas selbst mittlerweile entspannter ist, bleibt offen. In einem Interview mit People Magazine (via IGN.com) sagte er jedenfalls überraschend gelassen im Oktober: „Natürlich bin ich darüber hinweg. Ich habe ein Leben.“

Warum jetzt und warum so früh?

Ursprünglich sollte das Jubiläums-Re-Release am 30. April 2027 starten und mindestens bis zum 04. Mai (auch bekannt als „Star Wars Day“) laufen. Viele gingen davon aus, dass Disney zu diesem Anlass ein riesiges Marketingpaket schnürt.

Dass der Film jetzt bereits im Februar startet, deutet darauf hin, dass größere Pläne im Hintergrund laufen könnten: Vielleicht will Disney die restaurierte Fassung weltweit touren lassen, vielleicht soll sie länger im Kino bleiben oder es steht uns sogar ein eigenes galaktisches Jubiläumsprogramm bevor. Dass man diesen Schritt so früh kommuniziert, ist jedenfalls untypisch deutlich. Die restaurierte 1977er Fassung wurde dieses Jahr bereits beim Film on Film Festival in London gezeigt, was darauf hindeutet, dass das Material tatsächlich vollständig restauriert wurde.

Ob Disney jedoch bereit ist, diese Version offiziell als Heimkino-Release zu veröffentlichen, bleibt unklar. Wenn es kommt, wäre das wohl die größte Star-Wars-Heimkino-Veröffentlichung seit der DVD-Box von 2004.

Ein historischer Moment

Wie lange die Originalfassung im Kino bleiben wird, ist nicht bestätigt. Allerdings wird das auch auf den Erfolg der Originalfassung von 1977 ankommen. Sicher ist nur: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten können Fans weltweit die ursprüngliche Vision sehen. Genau so, wie sie 1977 im Kino lief.

Für viele (von uns) ist das nicht nur Nostalgie, sondern ein Stück Filmgeschichte, das wieder sichtbar wird. Und das macht dieses Re-Release von Star Wars zum wahrscheinlich emotionalsten Kinoereignis des kommenden Jahres.

