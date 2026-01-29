Disney-Klassiker feiern Comeback auf Switch 2

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

In den 90ern hatten Versoftungen von Cartoons und Zeichentrickfilmen einen etwas besseren Ruf als heute. Immerhin stammten viele Lizenzspiele von bekannten Studios aus Japan, etwa Konami oder Capcom. Auch Shinji Mikami, das Mastermind hinter Resident Evil, machte seine ersten Schritte mit Games für Disney. Eines seiner frühen Werke soll nun ein Comeback feiern.

Denn für den 26. Februar 2026 ist eine erweiterte Fassung der Disney Afternoon Collection für Switch 2 geplant (via VGC). Bereits 2017 bündelte die Sammlung zahlreiche Disney-Versoftungen, die Capcom einst für 8-Bit-Konsolen beziehungsweise NES entwickelte. Bei der Switch-2-Version sollen nun Goof Troop (Goofy und Max) von Mikami sowie Bonkers hinzukommen. Während Bonkers als relativ innovationsfreies Jump ’n’ Run weitgehend in Vergessenheit geriet, entwickelte sich Goof Troop seinerzeit zu einem beliebten Koop-Hit.

Werbung

Ob es für die ursprüngliche Version der Disney Afternoon Collection ein Update mit den zwei neuen 16-Bit-Titeln geben wird, ist noch unklar. Diesmal übernimmt Atari statt Capcom das Publishing (via Nintendo Life).

Diese Spiele soll die Disney Afternoon Collection für Switch 2 beinhalten:

DuckTales (NES)

(NES) Chip ’n Dale Rescue Rangers (NES) – alias Chip und Chap – Die Ritter des Rechts

(NES) – alias Chip und Chap – Die Ritter des Rechts TaleSpin (NES) – alias Käpt’n Balu und seine tollkühne Crew

(NES) – alias Käpt’n Balu und seine tollkühne Crew Darkwing Duck (NES)

(NES) DuckTales 2 (NES)

(NES) Chip ’n Dale Rescue Rangers 2 (NES)

(NES) Goof Troop (SNES) – alias Goofy und Max

(SNES) – alias Goofy und Max Bonkers (SNES)

Disney Afternoon Collection auf Switch 2 – mehrere Spiele fehlen weiterhin

Ganz vollständig ist der Disney-Katalog von Capcom damit allerdings nicht. Zum einen wurde auf sämtliche Spiele für den Game Boy verzichtet. Zum anderen veröffentlichte Capcom auf dem Super Nintendo mit Disney’s Magical Quest eine Trilogie rund um Mickey Mouse – diese fehlt in der Collection. Neben Goof Troop war Mikami übrigens auch für die Super-Nintendo-Version von Aladdin verantwortlich. Diese ist inzwischen in der separaten Disney Classic Games Collection enthalten, die ursprünglich nur die SEGA-Version von Virgin Games sowie König der Löwen beinhaltete.

Werbung

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 5 + 4? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten