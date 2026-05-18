Leak verrät wohl die Engine von Yoshi and the Mysterious Book

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Auf den ersten Blick wirkt Yoshi and the Mysterious Book wie ein klassisches, niedliches Nintendo-Abenteuer. Ein neuer Leak deutet jetzt allerdings darauf hin, dass technisch deutlich mehr hinter dem Spiel steckt als viele erwartet hatten.

Laut aktuellen Funden im Preload der Switch-2-Version soll das neue Yoshi-Spiel tatsächlich auf der Unreal Engine 5 laufen. Hinweise darauf wurden offenbar in Lizenzdaten und verwendeten Plugins entdeckt. Offiziell bestätigt hat Nintendo die Engine bislang zwar nicht, die Informationen sorgen aber bereits für viel Aufmerksamkeit.

Die Hinweise stammen direkt aus den Spieldateien

Besonders interessant ist dabei, dass die Informationen nicht nur auf Vermutungen basieren. Laut mehreren Berichten wurden im Preload Plugins wie „KawaiiPhysics“, „SideFXLabs“ und „Stylized Post Process“ gefunden. Genau diese Tools werden häufig mit UE5-Projekten in Verbindung gebracht.

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Bereits zuvor war bekannt, dass das Spiel wohl auf einer Unreal-Engine-Version basiert. Jetzt verdichten sich die Hinweise allerdings darauf, dass tatsächlich die modernste Version der Engine verwendet wird.

Für die Switch 2 wäre das ein wichtiges Signal

Gerade für die neue Nintendo-Konsole könnte das technisch eine größere Rolle spielen als zunächst gedacht. Die Unreal Engine 5 gilt aktuell als eine der anspruchsvollsten Engines der Branche und wird unter anderem für moderne AAA-Spiele genutzt.

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Sollte Yoshi and the Mysterious Book tatsächlich mit UE5 laufen, wäre das ein weiterer Hinweis darauf, wie leistungsfähig die Switch 2 wirklich ist. Schließlich setzen immer mehr große Studios auf genau diese Engine.

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Trotz UE5 bleibt der typische Nintendo-Stil erhalten

Interessant ist außerdem, dass das Spiel optisch trotzdem stark nach klassischem Yoshi aussieht. Die handgemachte Bilderbuch-Optik und die verspielten Animationen erinnern weiterhin stark an frühere Teile der Reihe.

Gerade deshalb überrascht der mögliche Einsatz von UE5 viele Fans aktuell besonders stark. Die moderne Technik scheint hier nämlich weniger für realistische Grafik, sondern eher für aufwendigere Beleuchtung, Physik und Animationen genutzt zu werden.

Offiziell schweigt Nintendo weiterhin

Bislang hat Nintendo weder die Engine noch das verantwortliche Entwicklerstudio offiziell bestätigt. Viele rechnen allerdings damit, dass spätestens zum Release mehr technische Details bekannt werden.

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Der Release von Yoshi and the Mysterious Book ist aktuell für den 21. Mai 2026 geplant.

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