Yoshi and the Mysterious Book: Release am 21. Mai 2026 für die Switch 2

Nintendo hat zum MAR10 Day 2026 den Release-Termin für Yoshi and the Mysterious Book bekanntgegeben. Das Spiel erscheint am 21. Mai 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Bisher war nur von Frühjahr 2026 die Rede. Der neue Termin wurde zunächst über die Nintendo-Today-App veröffentlicht und von einem neuen Gameplay-Trailer begleitet. Angekündigt wurde das Spiel ursprünglich in der Nintendo Direct im September 2025 als Teil der Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum von Super Mario Bros.

Worum es geht

Auf der Insel, auf der Yoshi und seine Freunde leben, fällt eines Tages ein sprechender Enzyklopädie-Band namens Herr E vom Himmel. Das Buch enthält Informationen über merkwürdige Kreaturen, kann seine eigenen Seiten aber nicht lesen. Yoshi springt bildlich hinein und hilft dabei, die darin lebenden Wesen zu erforschen. Das Ziel jedes Levels ist es, eine bestimmte Kreatur zu beobachten, ihre Eigenschaften zu entdecken und sie in Herrn Es Seiten einzutragen. Je mehr Entdeckungen gemacht werden, desto mehr Sterne sammelt Yoshi. Genug Sterne öffnen neue Bereiche.

Das Kreaturen-System ist komplexer als gedacht

Der neue Trailer zeigt ein Gameplay-Element, das über klassisches Yoshi-Platforming hinausgeht. Kreaturen können auf Yoshis Rücken reiten und dabei ihre einzigartigen Fähigkeiten einsetzen. Beispielsweise produziert der Glubbit genannte Wasserkreatur Seifenblasen, in die Yoshi einsteigen kann, um schwer erreichbare Stellen zu erklettern. Kreaturen interagieren außerdem mit verschiedenen Früchten und verändern dabei ihre Wirkung. Wer eine Kreatur mit einer anderen Obstsorte füttert, bekommt andere Fähigkeiten.

Das System klingt nach deutlich mehr Experimentierfreude als typische Yoshi-Spiele bisher geboten haben. Am Ende des Trailers taucht kurz Bowser Jr. auf, dessen Rolle im Spiel noch nicht erläutert wurde.

Das Spiel und sein Publikum

Yoshi and the Mysterious Book ist das neunte Hauptspiel der Yoshi-Reihe und der erste Auftritt von Yoshis eigenem Franchise auf der Switch 2. Optisch orientiert sich das Spiel an einer illustrierten Bilderbuch-Ästhetik mit papierhaften Texturen, niedrigen Animationsfrequenzen für einen bewusst handgemachten Look und Bleistift-angedeuteten Konturen in der Ferne. Es ist erkennbar als entspanntes Spiel konzipiert, in der Tradition von Yoshi’s Woolly World und Yoshi’s Crafted World. Der Schwierigkeitsgrad dürfte moderat sein, das Kreaturen-System könnte jedoch für mehr Tiefe sorgen als auf den ersten Blick erkennbar. Yoshi and the Mysterious Book ist Switch-2-exklusiv und erscheint am 21. Mai 2026. Ein Upgrade-Pfad von einer Switch-1-Version ist nicht vorgesehen, da das Spiel gar nicht für die alte Hardware erscheint.

