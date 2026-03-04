MAR10 Day 2026: Nintendo bringt drei Mario-Klassiker in den Switch-Online-Katalog

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Am 10. März ist wieder MAR10 Day, der jährliche Mario-Feiertag, der seinen Namen der Schreibweise des Datums verdankt. Große Überraschungen bleiben 2026 aus, aber Nintendo nutzt den Anlass für eine kleine Zeitreise durch die Mario-Geschichte. Ab dem 10. März werden drei neue Titel in die Nintendo-Classics-Bibliothek aufgenommen: Mario vs. Donkey Kong vom Game Boy Advance sowie Mario’s Tennis und Mario Clash vom Virtual Boy. Voraussetzung ist ein aktives Abonnement der Stufe Nintendo Switch Online mit Erweiterungspaket.

Was hinter den drei Titeln steckt

Mario vs. Donkey Kong erschien 2004 für den Game Boy Advance und kombiniert Jump-’n‘-Run-Elemente mit Puzzle-Mechaniken. Mario verfolgt darin Donkey Kong, nachdem dieser eine Reihe von Mini-Mario-Spielzeugen gestohlen hat. Das Spiel gilt als einer der kreativeren GBA-Titel und hat 2024 bereits ein vollständiges Remake für Switch erhalten. Dass das Original nun ebenfalls im Abo landet, ist eine willkommene Ergänzung.

Werbung

Mario’s Tennis und Mario Clash stammen dagegen vom Virtual Boy, Nintendos kurzzeitigem VR-Gerät aus dem Jahr 1995. Der Virtual Boy war seinerzeit ein kommerzieller Misserfolg und wurde nach nur einem Jahr eingestellt. Trotzdem hat Nintendo die Konsole im Februar 2026 als Klassiker-Bibliothek in Switch Online aufgenommen. Mario’s Tennis markierte Marios ersten sportlichen Auftritt auf dem Virtual Boy, Mario Clash greift das klassische Mario-Bros.-Spielprinzip in 3D auf. Für Virtual-Boy-Spiele wird das passende VR-Display-Zubehör benötigt.

Was noch fehlt und was kommt

Manche Fans hatten zum MAR10 Day auf Super Mario Sunshine gehofft. Das GameCube-Klassiker wurde bereits für das Retro-Line-up von Switch Online angekündigt, ein konkretes Datum steht aber weiterhin aus. Nintendo verwies auf einen späteren Termin ohne nähere Details. Ebenfalls im März hinzukommen soll Pokémon XD: Der Dunkle Sturm für den GameCube-Bereich von Switch Online, was Nintendo im Rahmen des letzten Pokémon Presents ankündigte.

Die neuen Titel tauchen ab dem 10. März automatisch in der jeweiligen Classics-App auf. Ein separater Kauf ist nicht nötig. Wer Nintendo Switch Online mit Erweiterungspaket abonniert hat, kann die Spiele direkt starten, inklusive der üblichen Komfortfunktionen wie Speicherpunkte, die das Spielen älterer Titel deutlich angenehmer machen.

Werbung

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 4 + 7? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.