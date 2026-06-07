Clockwork Revolution bekommt neuen Trailer: Xbox zeigt sein düsteres Zeitreise-RPG

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Clockwork Revolution gehört zu den spannendsten neuen Xbox-Spielen der nächsten Jahre. Beim Xbox Games Showcase wurde das Steampunk-Rollenspiel von inXile Entertainment erneut gezeigt. Der neue Trailer macht klarer, worum es eigentlich geht: Du landest in einer Stadt, die wie ein wunderschöner Albtraum aus Zahnrädern, Dampfmaschinen, Luxus und Elend wirkt.

Im Mittelpunkt steht Avalon, eine riesige Metropole im Jahr 1895. Auf den ersten Blick wirkt diese Stadt wie ein technisches Wunder. Überall drehen sich Maschinen, Fabriken arbeiten, Straßenbahnen rattern durch die Viertel und die Oberschicht lebt in glänzenden Türmen. Doch unter dieser Oberfläche brodelt es. Avalon ist keine faire Stadt. Sie ist in Arm und Reich gespalten. Unten kämpfen Menschen ums Überleben, oben bestimmen wenige über alle anderen.

Darum geht es in Clockwork Revolution

Du spielst Morgan Vanette, eine Figur aus den Slums von Avalon. Morgan gehört zu den Rotten Row Hooligans, einer Gang aus dem ärmeren Teil der Stadt. Nach einem missglückten Raub gerät Morgan in einen größeren Konflikt und stößt auf ein mächtiges Gerät: den Chronometer. Damit kann Morgan in die Vergangenheit reisen und Ereignisse verändern.

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Genau hier liegt der Kern von Clockwork Revolution. Es geht nicht nur darum, eine böse Herrscherin zu stürzen oder durch hübsche Steampunk-Kulissen zu laufen. Du sollst herausfinden, wie Avalon zu dieser ungerechten Stadt wurde. Dann greifst du in der Vergangenheit ein und siehst, wie sich die Gegenwart dadurch verändert. Xbox beschreibt das Spiel selbst als ein First-Person-Steampunk-RPG mit tiefen Entscheidungen und vielen Konsequenzen.

Die wichtigste Gegenspielerin ist Lady Ironwood. Sie wirkt nicht einfach wie eine typische Bösewicht-Figur. Sie hat Avalon offenbar über Jahre geformt, gelenkt und manipuliert. Die Stadt, wie du sie siehst, ist also kein Zufall. Sie ist das Ergebnis von Macht, Kontrolle und Eingriffen in die Zeit.

Eine Stadt, die auf deine Entscheidungen reagiert

Besonders spannend ist die sogenannte visuelle Reaktivität. inXile will zeigen, dass deine Eingriffe nicht nur in Dialogen erwähnt werden. Die Welt soll sich sichtbar verändern. Wenn du in der Vergangenheit etwas anders machst, kann sich Avalon in der Gegenwart anders entwickeln. Gebäude, Statuen, Banner, Viertel und Machtverhältnisse könnten sich dadurch verändern.

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Das macht Clockwork Revolution deutlich interessanter als ein normales Action-Rollenspiel. Viele Spiele behaupten, dass Entscheidungen wichtig sind. Hier sollst du ihre Folgen aber direkt sehen. Wenn das wirklich funktioniert, kann Avalon zu einer der spannendsten Rollenspielstädte seit langer Zeit werden. inXile setzt stark auf tiefgreifende Reaktivität, Charaktererstellung, dunklen Humor und sichtbare Folgen.

Dabei geht es nicht nur um große Story-Entscheidungen. Auch dein Charakter soll eine Rolle spielen. inXile ist bekannt für Rollenspiele wie Wasteland und hat Erfahrung mit Systemen, in denen Dialoge, Fraktionen und Entscheidungen zusammenspielen. Genau diese DNA könnte Clockwork Revolution besonders machen.

Wie spielt sich Clockwork Revolution?

Gespielt wird aus der Ego-Perspektive. Auf den ersten Blick erinnert das an Spiele wie BioShock Infinite, aber mit stärkerem Rollenspiel-Fokus. Du kämpfst mit Schusswaffen, nutzt technische Geräte und setzt offenbar „Zeitkräfte“ ein. Dazu kommen Dialoge, Charakterwerte, Entscheidungen und eine Welt, die nicht nur Kulisse sein soll.

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Der Trailer zeigt eine Mischung aus Schießereien, dreckigen Gassen, exzentrischen Figuren und Maschinenwahnsinn. Avalon wirkt nicht glatt oder sauber. Es ist eine Stadt voller Druck, Wut und sozialer Spannungen. Genau das passt zum Thema. Eine Revolution entsteht nicht, weil alles schön ist. Sie entsteht, weil Menschen genug haben.

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Warum das Spiel für Xbox wichtig ist

Für Xbox kommt Clockwork Revolution zu einem wichtigen Zeitpunkt. Microsoft braucht neue Marken, die mehr sind als nur der nächste Shooter oder das nächste bekannte Franchise. Genau hier kann inXile liefern. Das ist keine Fortsetzung, kein Remake und kein sicherer Nostalgie-Titel. Es ist eine neue Marke mit eigener Identität.

Gerade für den Game Pass ist so ein Titel wertvoll. Große Rollenspiele halten Spieler oft lange im Abo. Wenn Clockwork Revolution seine Versprechen einlöst, könnte es für Xbox ein wichtiger Prestige-Titel werden. Nicht nur wegen der Grafik, sondern wegen der Idee dahinter.

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Mehr als nur hübscher Steampunk

Der neue Trailer zeigt: Clockwork Revolution will nicht nur gut aussehen. Es will eine Welt zeigen, in der Vergangenheit, Macht und soziale Ungerechtigkeit zusammenhängen. Du bekommst keine einfache Heldenreise. Du bekommst eine Stadt, die von den Entscheidungen anderer gebaut wurde und die du nun selbst verändern kannst.

Genau das macht die Ankündigung so stark. Viele Rollenspiele reden über Konsequenzen. Dieses Spiel stellt diese Konsequenzen ins Zentrum. Wenn du in der Vergangenheit eingreifst, soll Avalon nicht mehr dieselbe Stadt sein. Das ist ein starkes Versprechen.

Noch gibt es keinen finalen Release-Termin. Klar ist aber: Das Spiel kommt für Xbox, PC und Game Pass. Und nach dem neuen Trailer dürfte Clockwork Revolution für viele Xbox-Fans deutlich weiter nach oben auf die Wunschliste rutschen.

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