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Release wohl näher als gedacht

Halo-Remake kommt früher? Release-Leak nennt überraschenden Termin

Ein Leak nennt konkrete Termine für Halo Campaign Evolved. Early Access könnte schon im Juli starten, also früher als erwartet.

i Halo-Remake kommt früher? Release-Leak nennt überraschenden Termin
Artikel von Markus +
Wie glaubwürdig ist dieser Leak?
Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die Wartezeit könnte deutlich kürzer sein, als viele gedacht haben. Ein neuer Leak bringt Bewegung in eines der spannendsten Projekte rund um die Halo-Reihe und plötzlich steht ein möglicher Release-Zeitraum im Raum, der überrascht. Fans von Halo: Combat Evolved könnten schon im Sommer zurück auf den Ring kehren.

Leak nennt konkrete Release-Termine

Laut einem bekannten Insider grund.api (via X.com) soll das Remake Halo: Campaign Evolved früher erscheinen als erwartet.

Die Daten wurden nicht direkt genannt, sondern über eine mathematische Formel veröffentlicht, die Fans erst entschlüsseln mussten.

Die angeblichen Termine:

Version Datum
Early Access 23. Juli 2026
Vollversion 28. Juli 2026

Offiziell bestätigt ist das Ganze noch nicht. Doch der Leak stammt aus einer Quelle, die in der Vergangenheit bereits mehrfach richtig lag und genau das sorgt aktuell für Aufmerksamkeit.

Warum der frühe Release Sinn ergeben könnte

Der Leak kommt nicht aus dem Nichts. Bereits zuvor hatten Insider berichtet, dass das Spiel inhaltlich nahezu fertig sei. Die komplette Kampagne soll bereits spielbar sein: inklusive neuer Missionen, die es im Original nie gab.

Das würde bedeuten: Die Entwicklung befindet sich bereits in einer späten Phase. Und genau das passt zu einem möglichen Release im Sommer.

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Mehr als nur ein Remake

Halo: Campaign Evolved ist kein simples Remaster.

Das Spiel bringt:

  • komplett überarbeitete 4K-Grafik
  • neue Dialoge und Motion Capture
  • zusätzliche Waffen
  • drei neue Story-Missionen

Gerade diese neuen Inhalte machen das Projekt für viele Fans besonders spannend. Denn es geht nicht nur um Nostalgie, sondern um eine echte Erweiterung der bekannten Geschichte. Sehr wahrscheinlich die beste Shooter-Kampagne die wir heuer spielen werden können.

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Mehrere Studios arbeiten am Projekt

Ein weiterer interessanter Punkt: Hinter dem Spiel stehen offenbar mehrere Entwicklerteams.

Neben Halo Studios (ehemals 343 Industries) soll auch Abstraction Games beteiligt sein. Das Studio hat bereits an großen Projekten wie Baldur’s Gate 3 oder der Mass Effect Legendary Edition mitgearbeitet. Das könnte erklären, warum die Entwicklung schneller voranschreitet als erwartet.

Noch ist nichts offiziell bestätigt. Doch die Hinweise verdichten sich.

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