Halo-Fans könnten sich freuen: Die komplette Original-Trilogie soll neu entstehen

Für viele Spielerinnen und Spieler ist Halo weit mehr als nur eine Spielereihe. Es ist ein Stück Gaming-Geschichte, verbunden mit Erinnerungen an LAN-Partys, Couch-Koop und den ersten Moment auf einem Halo-Ring. Genau deshalb sorgt ein neues Gerücht aktuell für heftige Reaktionen in der Community: Halo Studios soll angeblich planen, alle Kampagnen der originalen Halo-Trilogie neu zu entwickeln.

Noch gibt es keine offizielle Bestätigung. Doch die Hinweise verdichten sich. Laut dem bekannten Halo-Insider und Content Creator Rebs Gaming arbeitet Halo Studios möglicherweise neben den bereits angekündigten vollständigen Remake von Halo: Combat Evolved auch an Halo 2 und Halo 3.

Die Fan-Reaktionen reichen bisher von vorsichtiger Hoffnung bis hin zu offener Skepsis.

Wie das Gerücht entstand und warum es ernst genommen wird

Erstmals kam Bewegung in die Sache Ende Oktober, kurz nach der Enthüllung von Halo Campaign Evolved, einem Remake von Combat Evolved. Zur gleichen Zeit behauptete der Twitter/X-Nutzer „leaks_infinite“, dass auch Halo 2 und Halo 3 Neuauflagen erhalten sollen. Viele Fans hielten das zunächst für Wunschdenken. Rebs Gaming ging der Sache jedoch nach. Nach Gesprächen mit mehreren Quellen, darunter ein ehemaliger Halo-Studios-Entwickler unter NDA, kam er zu dem Schluss, dass an den Gerüchten mehr dran sein könnte, als viele glauben.

Ein frühes Indiz stammt aus dem April 2024, als Dan Niatti als Lead Game Designer zu Halo Studios stieß. In seiner Tätigkeitsbeschreibung tauchte der Satz „giving the Covenant back their bomb“ auf – eine ikonische Szene aus Halo 2. Damals wirkte es wie ein Insider-Gag. Heute sehen Fans darin einen möglichen Hinweis auf größere Pläne.

Kein Remaster, sondern ein echtes Remake

Konkreter wurde es im Juni 2024. Der bekannte Insider TechnicalHalo berichtete korrekt, dass Halo Campaign Evolved auf eine Veröffentlichung im Jahr 2026 abzielt. Laut seinen Informationen entsteht das Projekt in der Unreal Engine 5 und dient als technischer Testlauf für die Zukunft von Halo. Entscheidend ist dabei: Es handelt sich nicht um ein Remaster wie Combat Evolved Anniversary. Stattdessen soll das Spiel komplett neu gebaut werden, mit moderner Technik, aber respektvoll gegenüber dem Original.

Die gleiche Quelle behauptet außerdem, dass Halo Studios lieber die Trilogie neu entwickelt, anstatt The Master Chief Collection auf PlayStation zu bringen. Der Grund sei wirtschaftlich: Einzelne Remakes lassen sich langfristig besser vermarkten als eine Sammlung. Dieses Detail allein hat in der Community bereits hitzige Diskussionen ausgelöst.

Remakes von Halo 2 und Halo 3: Noch einmal den Master Chief wie früher?

Offiziell schweigt Halo Studios weiterhin. Doch in einem früheren Interview mit IGN.com deutete Executive Producer Damon Conn an, dass Neuauflagen älterer Spiele eine Chance darstellen könnten, neue Spieler für Halo zu gewinnen. Ziel sei es, mehr Menschen als je zuvor zur Marke zu bringen. Laut internen Berichten will Microsoft nach den letzten Jahren vor allem eines: Stabilität. Die Neuauflage der Klassiker könnte verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und dem Franchise Zeit verschaffen, seine Zukunft neu zu planen.

Für viele Fans fühlt sich das gleichzeitig richtig und beunruhigend an. Einerseits wäre eine Rückkehr zu den Ursprüngen ein starkes Signal. Andererseits bleibt die Frage offen, ob Halo damit neu durchstartet oder einfach auf Nummer sicher geht. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt nur eines sicher: Die Community wird weiter diskutieren, hoffen und vorsichtig bleiben. Denn bei Halo hat die Vergangenheit gezeigt, dass große Erwartungen auch große Enttäuschungen mit sich bringen können.

Warum der Fokus nur auf der Kampagne liegt

Besonders kontrovers ist die Aussage, dass die Remakes keinen Multiplayer enthalten sollen. Stattdessen soll sich Halo Studios bei diesen Projekten vollständig auf die Kampagnen konzentrieren. Mehrspieler-Erlebnisse sollen angeblich in einem separaten, groß angelegten Projekt gebündelt werden. Auch dieses Gerücht ist nicht wirklich neu.

Interne Unzufriedenheit mit Combat Evolved Anniversary spielt dabei offenbar eine Rolle. Halo Studios möchte frühere Fehler vermeiden und setzt diesmal auf klaren Fokus, geringeres Risiko und bessere Qualitätssicherung. Nach dem schwierigen Start von Halo Infinite wirkt dieser Ansatz nachvollziehbar. Die Remakes sollen der Handlung der Originale folgen, aber nicht jede Szene eins zu eins nachstellen. Anpassungen gelten als wahrscheinlich bzw. sind bereits vorgestellt worden.

