Call of Duty ohne PS4: Activision zieht endlich den Schlussstrich

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei DailyGame halten wir uns an hohe redaktionelle Standards, um unseren Lesern präzise Rezensionen und Bewertungen zu bieten. Es ist möglich, dass wir eine Vergütung erhalten, wenn du auf Links zu den von uns überprüften Produkten klickst. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

Jetzt ist es offiziell: Der nächste Call of Duty-Teil wird nicht mehr für die PlayStation 4 entwickelt. Das bestätigte der offizielle Call-of-Duty-Account auf X.com, nachdem zuvor Gerüchte über eine „mögliche PS4-Version“ die Runde gemacht hatten. Die Antwort fiel ungewöhnlich direkt aus: Man wisse nicht, woher diese Behauptung komme, aber sie stimme nicht. Modern Warfare 4 (noch nicht bestätigter Titel) sei nicht für PS4 in Entwicklung.

Damit endet eine erstaunlich lange Cross-Gen-Phase. Die PS5 erschien bereits im November 2020, trotzdem blieb Call of Duty über Jahre hinweg auch auf PS4 präsent. Für eine Reihe mit riesiger Spielerbasis war das wirtschaftlich verständlich. Technisch wurde es aber immer schwerer zu erklären. Viele Fans hatten schon länger den Eindruck, dass sich CoD seit 2019 nicht mehr weiterentwickelt hat.

Warum dieser Schritt wichtig ist

Der Reddit-Thread zu diesem Thema zeigt sehr deutlich, wie viele Spieler diesen Schritt begrüßen. Ein Nutzer schreibt sinngemäß, es habe „nur sechs Jahre“ gedauert, bis die alte Generation endlich fallengelassen werde. Ein anderer sieht darin die Chance, dass der nächste Teil nicht mehr durch PS4-Limits zurückgehalten wird.

Genau darum geht es. Wenn Entwickler keine PS4-Version mehr berücksichtigen müssen, können sie stärker auf schnellere SSDs, moderne CPUs und mehr Arbeitsspeicher setzen. Das kann bessere Ladezeiten, größere Maps, stabilere Performance und komplexere Systeme ermöglichen. Natürlich garantiert das noch kein besseres Spiel. Aber es nimmt zumindest eine technische Bremse aus der Entwicklung, dass wurde bereits seit längerem gemunkelt.

Interessant ist, dass Activision bisher konkret nur die PS4 nennt. Eine Xbox One-Version wurde im offiziellen X-Beitrag nicht ausdrücklich erwähnt. Trotzdem gehen viele Berichte davon aus, dass auch die Xbox One (ebenfalls aus dem Jahr 2013, wie die PlayStation 4) nicht mehr bedient wird.

Kommt Call of Duty: Modern Warfare 4 nur für PS5, Xbox Series und PC?

Nochmals erwähnt: Offiziell angekündigt ist der Name noch nicht, doch mehrere Berichte und Leaks sprechen von einem neuen Modern-Warfare-Ableger. Sollte das stimmen, wäre es der erste große Call-of-Duty-Teil seit Jahren, der klar auf aktuelle Hardware ausgerichtet wird. Das Gerücht hat sich also bestätigt, dass PS4 und Xbox One außen vorgelassen werden. Immerhin hatten die beiden Konsolen eine lange Lebenszeit: 12 Jahre.

Der Verzicht auf PS4 könnte genau dafür ein Signal sein. Activision scheint bereit zu sein, einen Teil der alten Spielerbasis hinter sich zu lassen, um technisch nach vorne zu gehen. Das ist riskant, aber irgendwann unvermeidlich. Dass Call of Duty sie so lange unterstützt hat, zeigt vor allem, wie groß diese Plattform weiterhin war.

Für Call of Duty ist dieser Schritt größer, als er auf den ersten Blick wirkt. Die Reihe war jahrelang ein Symbol dafür, dass Publisher alte Konsolen nicht so schnell aufgeben. Solange Millionen Spieler dort aktiv waren, blieb der Support attraktiv. Für PS5-, Xbox-Series- und PC-Spieler könnte das eine gute Nachricht sein. Der nächste Teil muss weniger Rücksicht auf alte Technik nehmen.

Das waren alle Call of Duty-Spiele für die PlayStation 4

Jahr Spiel PS4-Release Hinweis 2013 Call of Duty: Ghosts Ja Erster Call-of-Duty-Teil auf PS4 2014 Call of Duty: Advanced Warfare Ja Cross-Gen-Release für PS3 und PS4 2015 Call of Duty: Black Ops III Ja PS4-Version mit Kampagne, Multiplayer und Zombies 2016 Call of Duty: Infinite Warfare Ja Hauptteil von Infinity Ward 2016 Call of Duty: Modern Warfare Remastered Ja Remaster von Call of Duty 4: Modern Warfare 2017 Call of Duty: WWII Ja Rückkehr zum Zweiten Weltkrieg 2018 Call of Duty: Black Ops 4 Ja Ohne klassische Kampagne, dafür mit Blackout-Battle-Royale 2019 Call of Duty: Modern Warfare Ja Reboot der Modern-Warfare-Reihe 2020 Call of Duty: Warzone Ja Kostenloser Battle-Royale-Ableger 2020 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Ja Remaster der MW2-Kampagne 2020 Call of Duty: Black Ops Cold War Ja Erster Cross-Gen-Release für PS4 und PS5 2021 Call of Duty: Vanguard Ja Cross-Gen-Release für PS4 und PS5 2022 Call of Duty: Modern Warfare II Ja Neuer Modern-Warfare-II-Teil 2022 Call of Duty: Warzone 2.0 Ja Neustart von Warzone auf neuer Basis 2023 Call of Duty: Modern Warfare III Ja Direkte Fortsetzung von Modern Warfare II 2024 Call of Duty: Black Ops 6 Ja Cross-Gen-Release für PS4 und PS5 2025 Call of Duty: Black Ops 7 Ja Das letzte CoD für PS4

Für PS4-Spieler bedeutet es jetzt: Wer Call of Duty weiter aktuell spielen will, braucht (nun wirklich) neue Hardware.

Eine PS5-Standard-Konsole gibt es aktuell für 699,99 Euro auf Amazon.de*. Dazu gibt es das Laufwerk und einen zweiten Controller. Wenn du ein paar Euro sparen möchtest, kannst du dir die PS5-Slim-Digital-Konsole für 528 Euro, ebenfalls bei Amazon.de*, holen. Du möchtest die Seite wechseln? Eine Xbox Series X (mit Laufwerk) kostet aktuell übrigens 604,99 Euro*. Die Digital-Version ist 50 Euro günstiger.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E-Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 4 + 8? * Ich bin einverstanden, dass meine E-Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.