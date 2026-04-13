Modern Warfare 4-Leak: Release wohl schon im Oktober 2026

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

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Die Gerüchte rund um Call of Duty brodeln wieder. Und diesmal geht es nicht nur um kleine Details, sondern um einen möglichen Release-Termin, der viele überraschen dürfte. Laut Insider-Infos von CharlieIntel (via X.com) könnte Call of Duty: Modern Warfare 4 bereits im Oktober 2026 erscheinen.

Damit würde Activision dem klassischen Release-Zeitfenster treu bleiben, auch wenn das Spiel selbst noch gar nicht offiziell angekündigt wurde. Die Quelle gilt in der Community als gut vernetzt.

Call of Duty: Next-Gen-Fokus zeichnet sich ab

Ein spannendes Detail betrifft die Plattformen. Berichten zufolge soll Call of Duty: Modern Warfare 4 nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheinen. Das würde einen klaren Schnitt bedeuten.

Stattdessen soll sich das Spiel voll auf aktuelle und kommende Hardware konzentrieren, inklusive möglicher optischer Unterstützungen für die aktuelle Konsolen-Generation. Für Spieler könnte das vor allem eines bedeuten: deutlich bessere Technik und Performance.

Gameplay könnte sich spürbar verändern

Auch beim Gameplay scheint Infinity Ward neue Wege zu gehen. Insider sprechen von: Omnimovement für mehr Bewegungsfreiheit, möglichem Wallrunning und überarbeitetem Gunplay.

Dazu kommt ein Punkt, der viele Fans freuen dürfte. Die Entwickler sollen gezielt versuchen, Fehler aus den letzten Teilen zu vermeiden, besonders beim Thema Übersicht im Spiel.

Berichten zufolge sollen bekannte Maps aus Modern Warfare 3 (2011) zurückkehren. ergänzt durch komplett neue Karten. Das könnte genau die Mischung sein, die sich viele Spieler wünschen: Vertraut, aber gleichzeitig frisch.

Doch wenn sich die Gerüchte bestätigen, könnte Modern Warfare 4 einer der wichtigsten Shooter des Jahres 2026 werden. Und vielleicht auch der Teil, der die Serie wieder in die richtige Richtung lenkt.

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