Xbox Game Pass April 2026: Alle neuen Spiele, Termine und Abgänge

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Der April wird für viele Gamer richtig spannend. Microsoft zündet im Xbox Game Pass ein Content-Feuerwerk. Große Namen, überraschende Indies und echte Fan-Favoriten landen in den kommenden Wochen im Abo. Und wenn man sich die Liste genauer anschaut, fällt sofort auf: Hier geht es nicht nur um Masse, sondern um richtig starke Titel.
Game Pass April 2026: Alle neuen Spiele im Überblick
Die folgende Übersicht zeigt dir alle bestätigten Neuzugänge inklusive Datum, Plattformen und Game-Pass-Stufe:
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|Datum
|Spiel
|Plattformen
|Game Pass
|07. April
|Final Fantasy IV
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, Premium, PC
|08. April
|DayZ
|PC
|Ultimate, Premium, Essential, PC
|08. April
|Endless Legend 2 (Preview)
|PC
|Premium, Ultimate, PC
|08. April
|FBC: Firebreak
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Premium, Ultimate, PC
|09. April
|Planet Coaster 2
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, Premium, PC
|10. April
|Tiny Bookshop
|Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
|Ultimate, Premium, PC
|13. April
|Football Manager 26 (PC)
|PC
|Premium, Ultimate, PC
|13. April
|Football Manager 26 (Konsole)
|Cloud, Konsole, PC
|Premium, Ultimate, PC
|14. April
|Hades II
|Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
|Ultimate, Premium, PC
|14. April
|Replaced
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, PC
|14. April
|The Thaumaturge
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Ultimate, Premium, PC
|16. April
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|Cloud, Xbox Series X|S, PC
|Premium, Ultimate, PC
|16. April
|EA Sports NHL 26
|Cloud, Xbox Series X|S
|Ultimate, PC
|17. April
|Call of Duty: Modern Warfare
|Cloud, Konsole, PC
|Ultimate, Premium, PC
|21. April
|Little Rocket Lab
|Cloud, Konsole, PC
|Premium, Ultimate, PC
|21. April
|Sopa: Tale of the Stolen Potato
|Cloud, Konsole, Handheld, PC
|Premium, Ultimate, PC
|21. April
|Vampire Crawlers
|Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
|Ultimate, PC
|23. April
|Kiln
|Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC
|Ultimate, PC
NHL 26
Zusätzlich für Game Pass Essential (ab 08. April):
|Spiel
|Plattform
|Warhammer Vermintide 2
|Cloud, Konsole
|DayZ
|Cloud, Konsole
Die Highlights: Oblivion, Call of Duty und Hades II im Fokus
Wenn man sich die Liste ansieht, stechen einige Namen sofort heraus. Allen voran The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Ein Klassiker, der für viele Spieler pure Nostalgie bedeutet und letztes Jahr in moderner Form zurückkehrte.
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Dazu kommt Call of Duty: Modern Warfare, das weiterhin zu den größten Marken der Branche gehört. Diese Mischung aus AAA, Kultklassikern und Indie-Perlen zeigt, wie breit Microsoft den Game Pass aktuell aufstellt.
Auch verpasst? Diese Spiele sind schon da
Falls du es übersehen hast, wurden bereits Ende März und Anfang April weitere Titel hinzugefügt:
|Datum
|Spiel
|26. März
|Easy Delivery Co.
|31. März
|Super Meat Boy 3D
|03. April
|NBA 2K26
Neue Updates und In-Game-Boni
Auch bestehende Spiele bekommen frische Inhalte. Dome Keeper erhält am 13. April ein Multiplayer-Update, das Koop und Wettbewerb für bis zu vier Spieler ermöglicht. Außerdem läuft bereits die neue Season von Call of Duty: Black Ops 7 mit neuen Karten und Modi.
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Zusätzlich gibt es neue Vorteile, etwa für World of Warships oder Albion Online, inklusive exklusiver Items und Boni für Game-Pass-Mitglieder.
Diese Spiele verschwinden bald
Nicht alles bleibt im Abo. Am 15. April verlassen folgende Spiele den Game Pass:
|Titel
|Ashen
|Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
|Grand Theft Auto V
|My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery
|Terra Invicta
Der April zeigt einmal mehr, warum der Game Pass für viele Gamer aktuell so attraktiv ist. Große Namen, viele Genres und ständig neue Inhalte sorgen dafür, dass es kaum eine bessere Zeit gibt, einfach mal etwas Neues auszuprobieren.
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