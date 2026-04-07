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Xbox Game Pass April 2026: Alle neuen Spiele, Termine und Abgänge

Der Game Pass liefert im April richtig ab: Oblivion Remastered, Call of Duty und Hades II sind dabei. Alle Spiele und Termine im Überblick.

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Artikel von Markus + unter Mithilfe von KI *.

Der April wird für viele Gamer richtig spannend. Microsoft zündet im Xbox Game Pass ein Content-Feuerwerk. Große Namen, überraschende Indies und echte Fan-Favoriten landen in den kommenden Wochen im Abo. Und wenn man sich die Liste genauer anschaut, fällt sofort auf: Hier geht es nicht nur um Masse, sondern um richtig starke Titel.

Game Pass April 2026: Alle neuen Spiele im Überblick

Die folgende Übersicht zeigt dir alle bestätigten Neuzugänge inklusive Datum, Plattformen und Game-Pass-Stufe:

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Datum Spiel Plattformen Game Pass
07. April Final Fantasy IV Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, Premium, PC
08. April DayZ PC Ultimate, Premium, Essential, PC
08. April Endless Legend 2 (Preview) PC Premium, Ultimate, PC
08. April FBC: Firebreak Cloud, Xbox Series X|S, PC Premium, Ultimate, PC
09. April Planet Coaster 2 Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, Premium, PC
10. April Tiny Bookshop Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC
13. April Football Manager 26 (PC) PC Premium, Ultimate, PC
13. April Football Manager 26 (Konsole) Cloud, Konsole, PC Premium, Ultimate, PC
14. April Hades II Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC
14. April Replaced Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, PC
14. April The Thaumaturge Cloud, Xbox Series X|S, PC Ultimate, Premium, PC
16. April The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Cloud, Xbox Series X|S, PC Premium, Ultimate, PC
16. April EA Sports NHL 26 Cloud, Xbox Series X|S Ultimate, PC
17. April Call of Duty: Modern Warfare Cloud, Konsole, PC Ultimate, Premium, PC
21. April Little Rocket Lab Cloud, Konsole, PC Premium, Ultimate, PC
21. April Sopa: Tale of the Stolen Potato Cloud, Konsole, Handheld, PC Premium, Ultimate, PC
21. April Vampire Crawlers Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Ultimate, PC
23. April Kiln Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Ultimate, PC

NHL 26

Zusätzlich für Game Pass Essential (ab 08. April):

Spiel Plattform
Warhammer Vermintide 2 Cloud, Konsole
DayZ Cloud, Konsole

Die Highlights: Oblivion, Call of Duty und Hades II im Fokus

Wenn man sich die Liste ansieht, stechen einige Namen sofort heraus. Allen voran The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Ein Klassiker, der für viele Spieler pure Nostalgie bedeutet und letztes Jahr in moderner Form zurückkehrte.

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Dazu kommt Call of Duty: Modern Warfare, das weiterhin zu den größten Marken der Branche gehört. Diese Mischung aus AAA, Kultklassikern und Indie-Perlen zeigt, wie breit Microsoft den Game Pass aktuell aufstellt.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Bild: Bethesda / YouTube-Screenshot

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erschien als Shadowdrop-Release am 22. April 2025. – Bild: Bethesda / YouTube-Screenshot

Auch verpasst? Diese Spiele sind schon da

Falls du es übersehen hast, wurden bereits Ende März und Anfang April weitere Titel hinzugefügt:

Datum Spiel
26. März Easy Delivery Co.
31. März Super Meat Boy 3D
03. April NBA 2K26

Neue Updates und In-Game-Boni

Auch bestehende Spiele bekommen frische Inhalte. Dome Keeper erhält am 13. April ein Multiplayer-Update, das Koop und Wettbewerb für bis zu vier Spieler ermöglicht. Außerdem läuft bereits die neue Season von Call of Duty: Black Ops 7 mit neuen Karten und Modi.

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Zusätzlich gibt es neue Vorteile, etwa für World of Warships oder Albion Online, inklusive exklusiver Items und Boni für Game-Pass-Mitglieder.

Diese Spiele verschwinden bald

Nicht alles bleibt im Abo. Am 15. April verlassen folgende Spiele den Game Pass:

Titel
Ashen
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Grand Theft Auto V
My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery
Terra Invicta

Der April zeigt einmal mehr, warum der Game Pass für viele Gamer aktuell so attraktiv ist. Große Namen, viele Genres und ständig neue Inhalte sorgen dafür, dass es kaum eine bessere Zeit gibt, einfach mal etwas Neues auszuprobieren.

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