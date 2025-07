Oblivion Remastered: Update 1.2 bringt mehr Performance, neue Schwierigkeitsgrade und Quest-Fixes

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Bethesda hat das nächste große Update für The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered veröffentlicht, zunächst im Steam-Beta-Kanal für PC, später auch für PS5 und Xbox Series X/S. Das Update 1.2 bringt nicht nur mehr Stabilität und bessere Grafik, sondern auch erweiterte Schwierigkeitsoptionen für Kämpfe und viele wichtige Fehlerbehebungen bei Quests.

Ein echtes Highlight ist das neue System zur Kampfanpassung: Spieler können jetzt getrennt festlegen, wie viel Schaden sie selbst austeilen und wie viel sie von Gegnern einstecken. Das System reicht von „Novice“ bis „Master“ und bietet damit mehr Flexibilität für Einsteiger und Profis.

Zudem wurden viele UI-Probleme behoben, darunter verschwundene Kartenmarker, Fehler bei der Tastenbelegung (z. B. AZERTY) und Softlocks in Menüs. Auch Auflösungsprobleme und Lokalisierungsfehler in mehreren Sprachen wurden korrigiert, so die Patch-Notes zum Update.

Oblivion Remastered – Update 1.2: Wichtige Quest-Fixes, inklusive DLCs

Ein Fokus des Updates liegt auf Quest-Stabilität: Besonders Probleme in den Erweiterungen Shivering Islesund Knights of the Nine wurden behoben. Dazu gehören Pfadfindungsprobleme von NPCs, fehlende Animationen, Cutscene-Fehler sowie visuelle und kollisionsbezogene Bugs.

Auch Abstürze durch Zaubermenüs oder NPC-Aktionen wurden beseitigt. Kritische Questfehler wie in „Final Justice“ oder „Through a Nightmare, Darkly“ gehören nun der Vergangenheit an.

Mehr Stabilität

Oblivion Remastered läuft nach dem Patch deutlich stabiler:

FPS-Drops in Bereichen wie „Bravil“ oder „Deepscorn Hollow“ wurden reduziert

Frame-Zeit-Optimierung, bessere Wasser- und Wettersysteme

Animationen, Lichteffekte und Partikelsysteme wurden überarbeitet

Dazu kommen kleinere, aber wichtige Anpassungen wie die Korrektur von Vampir-Animationen, Khajiit-Größe, Waffen-Clipping oder Softlocks in Gefängnissen.

So testest du Update 1.2 schon jetzt (Steam)

Wer nicht auf den offiziellen Konsolen-Release warten will, kann das Update auf dem PC vorab testen:

Steam öffnen und „Oblivion Remastered“ in der Bibliothek auswählen Rechtsklick –> „Eigenschaften“ –> Reiter „Betas“ Aus dem Dropdown „[beta]“ wählen Download starten und spielen

Wann genau das Update 1.2 von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für alle ausgerollt wird ist derzeit noch nicht bekannt.

Wie es mit The Elder Scrolls weitergehen wird? Bethesda arbeitet am sechsten Hauptspiel seit dem Release von Starfield – also Ende 2023. Davor war es sehr wahrscheinlich in Vorproduktion. Ein baldiger Release scheint trotzdem nicht sehr wahrscheinlich, trotzdem gibt es Insider-Gerüchte, dass ein Trailer bei Microsoft zum Rollenspiel im Umlauf war.