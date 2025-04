Oblivion Remastered: Release noch heute! – „Shadowdrop“ für PS5, Xbox & PC

Es wurde gerade bestätigt! The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered erschien heute als Shadowdrop für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S und Windows PC. Bei Steam kostet das Spiel u.a. 54,99 Euro. Die Deluxe Edition sogar 64,99 Euro.

Werbung

Ursprünglicher Bericht von 16:45 Uhr: Lange wurde spekuliert, jetzt scheint es so gut wie sicher: Das Remaster von The Elder Scrolls IV: Oblivion wird am 22. April 2025 nicht nur offiziell enthüllt, sondern noch am selben Tag veröffentlicht! Eine mit der Situation vertraute Quelle hat gegenüber MP1st.com bestätigt, dass das Spiel heute via Shadowdrop direkt für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC erscheint. In die selbe Kerbe schlägt der bekannte Insider eXtas1s auf X.com. Ob das wirklich so sein wird, werden wir bald sehen. Die Präsentation startet um 17:00 Uhr.

Oblivion kommt zurück – schöner und moderner

Zwar bezeichnet Bethesda das Spiel offiziell als „Remastered“, doch viele durchgesickerte Informationen deuten eher auf ein waschechtes Remake hin. Mit neuen Mechaniken, überarbeitetem Kampfsystem, modernen Animationen und einer neuen Engine (Unreal Engine 5) dürfte der Klassiker in ganz neuem Glanz erscheinen.

Der Titel wird Teil des Xbox Game Pass sein und somit für Abonnenten direkt ohne Zusatzkosten spielbar. PS5-Spieler müssen das Spiel dagegen separat kaufen. Eine physische Edition ist bisher nicht bestätigt, aber es ist gut möglich, dass sie später nachgereicht wird.

TES4: Oblivion Remastered – Zurück nach Cyrodiil

Ursprünglich erschien Oblivion 2006 für PC und Xbox 360, ein Jahr später auch für PS3. Die Handlung spielt in der zentralen Provinz Cyrodiil, wo dein Held gegen den Kult Mythic Dawn kämpft, eine fanatische Gruppe, die Portale in die Hölle von Oblivion öffnet. Das Spiel war für seine Zeit revolutionär und gilt bis heute als Meilenstein des Rollenspiel-Genres. Besonders gelobt wurde damals die offene Welt, das Charaktersystem und die epische Geschichte.

Leider hatte vor allem die PS3-Version mit zahlreichen technischen Problemen zu kämpfen, ein Problem, das die PS5-Version hoffentlich nicht wiederholen wird.

Ein cleverer Schachzug von Bethesda und Xbox

Die Veröffentlichung des Remasters per Shadowdrop dürfte kein Zufall sein. Während Fans weiterhin sehnsüchtig auf neue Infos zu The Elder Scrolls 6 warten, füllt Bethesda die Lücke mit einem überarbeiteten Klassiker und bringt eine ganze Generation zurück nach Tamriel.

Werbung

Ob das Remaster dem Original gerecht wird, wissen wir bald.