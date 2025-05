Oblivion Remastered ist bereits das drittbestverkaufte US-Spiel 2025, nach einer Woche

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered hat in der ersten Woche nach der Veröffentlichung (bis zum 26. April 2025) in den USA beachtliche Verkaufszahlen erzielt. Laut dem Circana Retail Tracking Service (via Mat Piscatella) ist das Spiel bereits das drittbestverkaufte Spiel des Jahres 2025 in den USA und hat sich den Titel der meistverkauften Veröffentlichung der Woche dadurch gesichert.

Obwohl das Spiel erst seit einer Woche auf dem Markt ist, hat es bereits den 3. Platz in den US-Verkaufscharts 2025 erreicht, nur hinter den riesigen Erfolgen von Monster Hunter: Wilds und Assassin’s Creed: Shadows. Diese Verkaufszahlen verdeutlichen, wie gut der Remaster-Titel bei den Spielern ankommt und wie stark die Nachfrage nach dem Klassiker von Bethesda auch Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung bleibt.

Oblivion Remastered als Verkaufsmonster

Der Erfolg von Oblivion Remastered zeigt, dass Remaster und Neuauflagen klassischer Titel auch Jahre nach ihrer ersten Veröffentlichung immer noch ein großes Publikum ansprechen können. Mit verbesserter Grafik und erweiterten Inhalten hat das Remaster die alten Fans und eine neue Generation von Spielern begeistert, die das Spiel zum ersten Mal erleben können.

Der Start von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered in den USA ist ein voller Erfolg. Die Zahlen sprechen für sich, und es scheint, als ob das Remaster eine wichtige Rolle im Spielejahr 2025 spielen wird. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich das Spiel weiterhin in den Charts behaupten wird und ob es sogar noch mehr Erfolg nach sich zieht.

Auf Steam erreicht das Rollenspiel von Bethesda aktuell zur Spitzenzeit knappe 100.000 Spieler gleichzeitig. Gelistet wird es in den Top 5 bei den Top-Verkäufen des Jahres. Daher sind die US-Verkaufszahlen ein guter Indiz dafür, wie gut sich Oblivion Remastered bisher verkaufen konnte. Am 29. April meldete Bethesda bereits über 4 Millionen Spieler. Einzig am Steam Deck gibt es Probleme mit der Performance. Obwohl das Spiel bisher offiziell keine Mods unterstützt gibt es bereits über 200 davon zum Download.

Oblivion Remastered erschien für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.