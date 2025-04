Oblivion Remastered begeistert über 4 Millionen Spieler – Fans feiern Bethesda für Details & Nostalgie

Bethesda hat es offiziell gemacht: Über 4 Millionen Spieler haben bereits in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered die kaiserliche Provinz Cyrodiil erneut betreten. Und wenn man sich die Kommentare auf Reddit ansieht, ist klar: Das Remaster hat bei Fans genau ins Schwarze getroffen.

Was begeistert die Community so sehr? Vor allem die Atmosphäre, die Musik und kleine, aber bedeutsame Details. So wurde etwa der Sprecher des männlichen Bosmers durch denselben Schauspieler ersetzt, der ihn auch in Skyrim sprach. Für viele ein Gänsehautmoment.

Oblivion Remastered: „Wie eine Rückkehr nach Hause“

Ein Spieler beschreibt, wie ihn allein das Menü-Thema emotional überwältigt hat. Andere fühlen sich durch die bekannten Stimmen und Melodien direkt zurück in ihre Jugend versetzt. „Ich bin wieder 13“, schreibt ein Spieler auf Reddit und vergleicht das Gefühl mit der ikonischen Kritikerszene aus Ratatouille.

Auch die technische Umsetzung kommt gut an: Das Spiel sieht deutlich moderner aus, behält dabei aber den Charme und die Eigenheiten des Originals. Genau das macht für viele den Reiz aus.

Mod-Support? Nur eingeschränkt, aber die Community hilft (wie immer bei einem Bethesda-Spiel)

Offiziell unterstützt Oblivion Remastered keine Mods, was einige Fans zunächst enttäuschte. Doch schon jetzt sind auf Plattformen wie Nexus Mods erste Anpassungen erhältlich. Darunter auch eine Mod, die die klassische Titelbildschirm-Sequenz zurückbringt, inklusive Musik und langsamem Zoom auf die kaiserliche Stadt.

Kritik gibt es allerdings für die gestrichenen Synchronfassungen. Nur die englische Sprachausgabe blieb erhalten, was besonders bei deutschsprachigen Spielern gemischte Reaktionen auslöste. Viele bezeichnen die damalige Übersetzung zwar als kurios, aber auch als Kult.

Was bedeutet der Erfolg für Bethesda?

Dass ein 18 Jahre altes Spiel so viele Spieler begeistert, dürfte auch intern bei Bethesda ein starkes Signal sein. Einige Fans hoffen nun auf weitere hochwertige Remaster, etwa von Fallout 3 oder The Elder Scrolls III: Morrowind.

Für viele steht aber auch fest: Der Hype rund um Oblivion Remastered zeigt, dass die Lust auf The Elder Scrolls VI größer ist denn je. Das Franchise hat seine Magie nicht verloren und Bethesda dürfte das genau beobachten. Allerdings wird das nicht viel helfen. Oblivion Remastered deute ich als schlechtes Omen für einen baldigen Release von TES6.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erschien als „Shadow-Drop“ am 21. April für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.