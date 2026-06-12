Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered könnte auf der Nintendo Switch 2 näher sein, als viele gedacht haben. Ein neuer Eintrag der US-Altersfreigabe ESRB listet die Deluxe Edition des Rollenspiel-Klassikers nun auch für Nintendos neue Konsole. Genau solche Ratings tauchen oft kurz vor offiziellen Terminangaben oder neuen Store-Updates auf. Immerhin war es bei der nativen Minecraft Switch 2-Version ebenfalls so.

Ein Altersrating ist noch kein offizieller Release-Termin. Trotzdem ist es ein starkes Signal. Spiele werden in der Regel dann bei Behörden wie ESRB, PEGI oder USK eingereicht, wenn ein Launch vorbereitet wird oder zumindest die finale Veröffentlichung näher rückt.

Interessant ist auch: Nintendo listet The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bereits für Nintendo Switch 2 mit dem Releasejahr 2026. Ein genaues Datum steht dort aber noch nicht. Damit passt der neue ESRB-Eintrag gut zu dem, was Bethesda und Nintendo offenbar längst im Hintergrund vorbereiten.

Für Switch 2-Spieler wäre das ein starkes Rollenspiel-Signal. Oblivion gilt bis heute als einer der prägendsten Open-World-Titel von Bethesda. Das Remaster erschien bereits 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC.

Was steckt in der Deluxe Edition?

Die Deluxe Edition ist nicht nur das Hauptspiel. Laut Bethesda enthält sie die digitale Basisversion, neue Quests für besondere Akatosh- und Mehrunes-Dagon-Rüstungen, Waffen und Pferderüstungen sowie eine digitale Artbook- und Soundtrack-App. Auch die großen Erweiterungen Shivering Isles und Knights of the Nine sowie weitere DLC-Inhalte gehören zum Paket.

Das ist für Switch 2-Spieler wichtig, weil die Entwickler damit offenbar nicht nur eine abgespeckte Version bringen. Sollte die Deluxe Edition tatsächlich in dieser Form erscheinen, wäre es ein ziemlich komplettes Paket. Gerade Shivering Isles zählt bis heute zu den beliebtesten Erweiterungen der Elder-Scrolls-Reihe.

Die große Frage bleibt die Technik

So spannend der neue Hinweis ist, eine Frage bleibt offen: Wie gut läuft Oblivion Remastered auf der Nintendo Switch 2? Das Remaster nutzt eine moderne technische Basis und setzt auf deutlich verbesserte Grafik. Auf PC gab es seit dem Release aber auch Diskussionen über Performance-Probleme und Bugs. Das macht die Switch 2-Version besonders interessant. Bethesda muss zeigen, dass die neue Nintendo-Hardware nicht nur eine Portierung bekommt, sondern eine Version, die sauber läuft.

Gerade bei einem Open-World-Rollenspiel wie Oblivion zählen stabile Bildrate, schnelle Ladezeiten und klare Lesbarkeit im Handheld-Modus. Wenn Bethesda das hinbekommt, könnte die Switch 2-Version ein echter Pflichtkauf für Rollenspiel-Fans werden.

Der ESRB-Eintrag ist natürlich keine offizielle Ankündigung eines konkreten Datums, aber ein sehr deutlicher Hinweis. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition ist für Nintendo Switch 2 bewertet, Nintendo listet das Spiel für 2026, und Bethesda hat das Paket bereits klar beschrieben. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der finale Termin. Komisch ist an dieser Stelle nur, dass der Titel bei der letzten Nintendo Direct gefehlt hat, wenn der Release zeitnah passieren wird.

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