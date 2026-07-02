Entwarnung für Star Wars Eclipse? Quantic Dream widerspricht Gerüchten

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In den vergangenen Tagen sorgten Berichte über mögliche Probleme bei Star Wars Eclipse für große Unruhe. Auslöser waren Streiks und geplante Entlassungen bei Quantic Dream, die laut Mitarbeitern die Entwicklung des ambitionierten Action-Adventures gefährden könnten. Nun hat sich das Studio selbst zu Wort gemeldet – und versucht, die Sorgen der Fans zu zerstreuen.

Gegenüber IGN erklärte Quantic Dream, dass sich Star Wars Eclipse weiterhin planmäßig in Entwicklung befinde. Die Einstellung des Multiplayer-Projekts Spellcasters Chronicles sowie die damit verbundenen Umstrukturierungen hätten keinen Einfluss auf das Star-Wars-Spiel. Das Entwicklerteam verfüge nach Angaben des Studios über alle notwendigen Ressourcen, um das Projekt wie geplant fortzusetzen.

Aussagen stehen im Widerspruch zu den Mitarbeitern

Ganz ausgeräumt sind die Zweifel allerdings nicht. Erst vor wenigen Tagen hatten streikende Mitarbeiter erklärt, dass Star Wars Eclipse unter Personalmangel leide und die geplanten Entlassungen die Fertigstellung des Spiels gefährden könnten. Berichten zufolge sollen bis zu 115 Arbeitsplätze betroffen sein. Einige Entwickler warnten sogar, dass das Projekt ohne zusätzliche Unterstützung kaum fertiggestellt werden könne.

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Quantic Dream widerspricht dieser Darstellung jedoch deutlich. Das Studio betont, dass die Entscheidung rund um Spellcasters Chronicles ausschließlich mit der schwierigen Marktsituation für Live-Service-Spiele zusammenhänge. Die Arbeiten an Star Wars Eclipse liefen unabhängig davon weiter.

Fans warten weiter auf neue Informationen

Obwohl die offiziellen Aussagen zunächst beruhigen, bleibt die Situation undurchsichtig. Seit der Ankündigung bei den Game Awards 2021 hat Quantic Dream kaum neue Informationen veröffentlicht. Bis heute gibt es weder ausführliches Gameplay noch einen Release-Termin.

Die jüngsten Gerüchte haben deshalb viele Fans verunsichert. Mit dem aktuellen Statement versucht das Studio zwar, Vertrauen zurückzugewinnen, doch endgültig dürfte sich die Lage wohl erst klären, wenn Quantic Dream neues Material zeigt oder konkrete Informationen zum Entwicklungsstand veröffentlicht.

Fest steht: Star Wars Eclipse wurde nicht eingestellt und befindet sich laut offizieller Aussage weiterhin in Entwicklung. Ob die Produktion tatsächlich so reibungslos verläuft, wie das Studio versichert, oder ob die Sorgen der Mitarbeiter berechtigt sind, lässt sich von außen derzeit nicht abschließend beurteilen.