Star Wars Zero Company zeigt Anakin Skywalker – und hat endlich einen Termin

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Star Wars Zero Company hat endlich ein Release-Datum. Das neue Taktikspiel von Bit Reactor erscheint am 27. August 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Damit bekommt Star Wars ein Spiel, das nicht auf schnelle Lichtschwert-Action setzt, sondern auf Planung, Truppaufbau und taktische Entscheidungen.

Der neue Trailer zeigt genau diesen Ansatz. Du stellst eine eigene Einheit zusammen, ziehst in gefährliche Missionen und kämpfst in der Zeit der Klonkriege. Der größte Moment für viele Fans kommt aber ziemlich überraschend: Anakin Skywalker ist im Trailer zu sehen.

Star Wars trifft auf XCOM

Bit Reactor ist kein zufälliges Studio für dieses Projekt. Dort arbeiten ehemalige Entwickler, die bereits an XCOM beteiligt waren. Genau deshalb wirkt Star Wars Zero Company wie ein Spiel, das die Lizenz endlich für ein anderes Genre nutzt. Statt wieder nur Jedi-Kräfte, Blaster-Duelle und große Action-Sequenzen zu zeigen, geht es hier um Positionierung, Deckung, Fähigkeiten und Risiko. Jeder Zug kann wichtig werden. Gerade in der Klonkriegszeit passt das richtig gut, weil sie voller kleiner Einsätze, Spezialtruppen und moralischer Grauzonen steckt.

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Spieler sollen offenbar nicht einfach eine feste Heldengruppe übernehmen. Stattdessen geht es um ein eigenes Team mit Klonen, Söldnern und anderen Figuren. Das kann spannend werden, weil Star Wars dadurch mehr Raum für neue Geschichten bekommt.

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Anakin ist der große Fan-Hook

Der Auftritt von Anakin Skywalker ist natürlich der Moment, über den jetzt viele sprechen werden. Noch ist nicht klar, wie groß seine Rolle im fertigen Spiel wirklich ist. Vielleicht bleibt es bei einem wichtigen Cameo. Vielleicht wird er stärker in die Geschichte eingebunden. Allein seine Präsenz gibt dem Spiel aber sofort mehr Gewicht. Die Klonkriege sind eng mit Anakin verbunden. Wenn Zero Company diese Zeit ernst nimmt, kann das Spiel bekannte Figuren zeigen, ohne komplett von ihnen abhängig zu werden.

Genau das wäre der beste Weg. Neue Figuren im Mittelpunkt, bekannte Star Wars-Momente als Verstärkung.

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Der Release-Termin am 27. August 2026 ist clever gewählt. Star Wars Zero Company erscheint noch vor dem ganz großen Herbst-Stau. Dadurch bekommt das Spiel mehr Aufmerksamkeit, bevor Blockbuster wie Call of Duty, große Sony-Titel oder GTA 6 den Kalender dominieren.