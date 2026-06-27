Streik bei den Entwicklern von Star Wars Eclipse sorgt für Unruhe

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Um Star Wars Eclipse ist es in den vergangenen Jahren auffallend ruhig geworden. Seit der spektakulären Enthüllung bei den Game Awards 2021 warten Fans auf neue Gameplay-Szenen oder konkrete Informationen zum Release. Nun sorgt jedoch nicht das Spiel selbst für Schlagzeilen, sondern die Situation beim Entwicklerstudio Quantic Dream.

In Frankreich haben Mitarbeiter des Studios einen Streik begonnen. Hintergrund sind Berichte über geplante Entlassungen nach dem kommerziellen Misserfolg des Multiplayer-Titels Spellcasters Chronicles. Nach Angaben mehrerer Medien könnten mehr als 100 Arbeitsplätze betroffen sein. Der Arbeitskampf fällt dabei ausgerechnet in eine Phase, in der die Entwicklung von Star Wars Eclipse ohnehin als schwierig gilt.

Bereits 2022 machte das Studio mit Problemen bei der Personalfindung auf sich aufmerksam.

Mitarbeiter sehen die Zukunft des Projekts gefährdet

Besonders brisant: In einem Interview mit Insider Gaming begründen ein Mitarbeiter den Streik nicht nur mit den geplanten Stellenstreichungen, sondern auch mit Sorgen um die Zukunft von Star Wars Eclipse. Beschäftigte argumentieren, dass zusätzliche Entwickler benötigt würden, um das ambitionierte Projekt überhaupt fertigstellen zu können.

Der Titel wurde bereits 2021 angekündigt und spielt in der Ära der Hohen Republik. Quantic Dream verspricht ein storylastiges Action-Adventure mit mehreren spielbaren Charakteren und weitreichenden Entscheidungen. Seit der Enthüllung gab es jedoch nur wenige offizielle Updates.

Bereits in den vergangenen Monaten berichteten Insider mehrfach von einer langsamen Entwicklung und internen Herausforderungen. Offiziell bestätigt wurden solche Aussagen zwar nicht, doch die aktuellen Ereignisse dürften die Sorgen vieler Fans weiter verstärken.

Was bedeutet das für Star Wars Eclipse?

Aktuell gibt es keine Hinweise darauf, dass Star Wars Eclipse eingestellt wurde. Im Gegenteil: Noch im Mai betonte Quantic Dream, dass die Entwicklung des Spiels weiterhin planmäßig fortgesetzt werde. Gleichzeitig wurde damals erklärt, dass andere Projekte des Studios keinen Einfluss auf die Arbeit an dem Star-Wars-Abenteuer hätten.

Dennoch zeigt der aktuelle Star Wars Eclipse Streik, dass hinter den Kulissen offenbar nicht alles reibungslos läuft. Für Fans ist das besonders frustrierend, weil das Spiel ohnehin noch keinen Veröffentlichungstermin besitzt und Berichten zufolge noch mehrere Jahre von einem Release entfernt sein könnte.