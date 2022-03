Quantic Dream: Star Wars Eclipse-Entwickler weist Gerüchte zurück

Star Wars Eclipse - (C) Quantic Dream

Quantic Dream kennt man vor allem wegen Spielen wie Heavy Rain und Detroit: Become Human. Action-Gameplay mit interaktiven Drama-Elementen dürfen wir wohl auch in Star Wars Eclipse erwarten, dass vor einigen Monaten angekündigt wurde. Viele glauben aber, dass das Spiel erst in 5 Jahren (oder später) erscheinen wird, auch weil der französische Entwickler kein neues Personal findet. Heute gab es eine Antwort.

Star Wars Eclipse wurde von Quantic Dream bei den The Game Awards 2021 angekündigt und soll das erste Videospiel sein, das in der High Republic-Ära der Franchise spielt. Die High Republic-Periode folgt anscheinend der Old Republic-Ära und liegt ungefähr 200 Jahre vor den Star Wars -Filmen, und das erzählungsgesteuerte Star Wars Eclipse wird es Spielern ermöglichen, diese Umgebung selbst zu erkunden. Ständige Berichte über eine Verzögerung von Star Wars Eclipse deuten jedoch darauf hin, dass das Spiel möglicherweise frühestens 2027 fertig ist.

Probleme bei der Personalfindung? – Quantic Dream steigert im Jahr 2021 seine Mitarbeiterzahl um 50 Prozent

“Nach einem Jahr des stetigen Wachstums unserer Belegschaft, werden wir bald mit einer zweiten großen Recruiting- und Einstellugsphase an unseren beiden Produktionsstandorten in Montreal und Paris beginnen”, verdeutlicht Sophie Buhl, Production Director von Quantic Dream.

“In unseren kontinuierlichen Bemühungen um Innovationen, sind wir offen für neue Arten von Spielen und Herausforderungen und werden weiterhin große Anstrengungen in den Bereichen Forschung und Entwicklung unternehmen. Dies bietet denjenigen, die an ehrgeizigen und innovativen Projekten arbeiten wollen, großartige Möglichkeiten in vielfältigen Teams, die zunehmend von Frauen geleitet werden”, ergänzt Buhl.

Umsätze des Entwicklers über den Erwartungen

“Obwohl wir nach wie vor stark von der Pandemie beeinträchtigt sind, konnte Quantic Dream im Jahr 2021 Ergebnisse erzielen, die über unseren Erwartungen lagen. Genauso wie die signifikante Aufstockung der Belegschaft, um mehr als 50 Prozent, sowie das Zustandekommen vieler Produktionspartnerschaften”, erklärt Guillaume de Fondaumière, General Manager von Quantic Dream.

„Unsere sehr guten Finanzergebnisse erklären sich durch die guten Verkaufszahlen unserer Backkatalog-Titel. Dazu zählt insbesondere Detroit: Become Human, das im Jahr 2021 die wichtige symbolische Marke von einer Million verkauften Exemplaren auf Steam überschritten hat. Mit insgesamt mehr als 6,5 Millionen weltweit verkauften Exemplaren auf PC und PS4 ist dieser Titel nun der größte kommerzielle Erfolg von Quantic Dream”, so de Fondaumière weiter.

Derzeit befindet sich Star Wars Eclipse bei Quantic Dream in Entwicklung. Ein Release-Fenster wurde bisher noch nicht offiziell genannt.

Quelle: Pressemitteilung