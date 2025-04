Star Wars Eclipse – Geleakte Concept Art zeigt bekannte Alien-Rassen!

Mehrere Konzeptzeichnungen von Charakteren aus Quantic Dreams kommendem Spiel Star Wars Eclipse sind geleakt und geben Fans einen kleinen Vorgeschmack darauf, was sie bei der Veröffentlichung erwarten könnte. Quantic Dream hält sich weiterhin sehr bedeckt über das Spiel, und seit der Enthüllung gab es nur spärliche Informationen. Star Wars Eclipse wurde Ende 2021 mit einem filmischen Trailer angekündigt, der zahlreiche beeindruckende Schauplätze aus der Ära der Hohen Republik zeigte.

Das Action-Adventure von Quantic Dream, dem Studio hinter Detroit: Become Human, sorgte sofort für Begeisterung unter Fans. Doch mehr als dreieinhalb Jahre später stellt dieser ursprüngliche Trailer immer noch die umfangreichste Vorschau dar, und es ist unklar, ob er noch die aktuelle Richtung des Spiels widerspiegelt. Laut MP1st erhalten Fans nun einen neuen Einblick in das Spiel durch geleakte Charakter-Konzepte. Die 13 Bilder stammen angeblich aus dem Portfolio eines Künstlers, der kurzzeitig an Star Wars Eclipse gearbeitet hat.

Werbung

Die Spannung auf Star Wars Eclipse steigt



Die Konzeptzeichnungen zeigen verschiedene bekannte Alien-Rassen des Star Wars-Universums, darunter Gungans, Rodianer und Zenezians. Obwohl die Bilder wenig über das eigentliche Gameplay verraten, geben sie einen faszinierenden Einblick in die Ästhetik, die Quantic Dream mit dem Spiel verfolgt. Wann genau diese Konzeptzeichnungen entstanden sind, bleibt unklar, was eine Einschätzung ihrer Genauigkeit erschwert.

Schließlich verlor Star Wars Eclipse im August 2024 seinen leitenden Autor, und da es seither kaum neue Informationen gibt, ist ungewiss, ob das Spiel noch der ursprünglichen Vision folgt. Die vielen offenen Fragen machen die geleakten Bilder umso interessanter. Aufgrund jüngster Studio-Schließungen bei Quantic Dreams Mutterfirma NetEase Games gab es Anfang des Jahres Besorgnis um die Zukunft des Spiels.

Doch Quantic Dream-CEO Guillaume de Fondaumière stellte schnell klar, dass das Studio hinter Star Wars Eclipse von den Entlassungen nicht betroffen war. Hoffentlich bedeutet dies, dass die Entwicklung wie geplant weitergeht. Ein Veröffentlichungszeitraum wurde bislang nicht genannt, sodass sich die Fans weiterhin gedulden müssen.

In diesem Beitrag geht es um einen möglichen Mitarbeiter-Mangel bei Quantic Dream.