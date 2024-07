Star Wars Outlaws: Veröffentlichung im August steht nichts im Wege

Star Wars Outlaws hat offiziell den Goldstatus erreicht, was für Fans, die auf die Veröffentlichung des Spiels warten, ein aufregendes Update darstellt. Mit dem Release am 30. August scheint der Titel auf dem besten Weg zu sein, ohne Verzögerung in die Regale zu kommen. Star Wars Outlaws wird vom Ubisoft-eigenen Studio Massive Entertainment entwickelt. Es ist ein Third-Person-Action-Adventure für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Es spielt zwischen den Ereignissen des Films „Das Imperium schlägt zurück“ aus dem Jahr 1980 und dem Film „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ aus dem Jahr 1983 und greift die Geschichte der beliebten Franchise auf. Das Open-World-Spiel folgt der Reise eines Gesetzlosen, eines „Schurken“ im Sinne von Star Wars.

Dieser versucht, einen großen Coup zu landen, um sein Leben neu zu beginnen. Es ist das erste Mal, dass ein Star-Wars-Spiel nicht von EA stammt, seit Jedi: Fallen Order einen Exklusivvertrag mit Disney unterzeichnet hat. In einem X-Post hat der offizielle Star-Wars-Outlaws-Account bekannt gegeben, dass das Spiel den „Gold-Status“ erreicht hat. Das bedeutet, dass das Spiel endlich in einem Zustand ist, in dem es ausgeliefert werden kann. Außerdem bedeutet dies, dass das Spiel am Erscheinungstag auf den Markt kommen wird und es wahrscheinlich keine Verzögerungen geben wird. Bei großen Titeln, wie z.B. Cyberpunk 2077, wurde der Release-Termin auch nach Erreichen des Gold-Status verschoben.

#StarWarsOutlaws has gone gold! Our team can’t wait for you to start exploring the Outer Rim and living the life of a scoundrel – August 30 can’t come soon enough! pic.twitter.com/3l6CSrp7IK — Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) July 3, 2024

Star Wars Outlaws ist bereit für die Veröffentlichung

Das ist jedoch eher die Ausnahme als die Regel bei Spielen, die diesen Status erreichen. Wichtig ist, dass ein Spiel, das den Gold-Status erreicht hat, zwar von Anfang bis Ende spielbar ist, dies aber nicht bedeutet, dass es perfekt oder garantiert fehlerfrei ist. Eventuelle größere Probleme werden in der Regel von den Entwicklern mit einem Day-One-Patch behoben. Um die Spannung unter den Fans vor der Veröffentlichung zu erhöhen, erklärte der Entwickler obendrein, dass er es kaum erwarten könne, dass die Spieler den Outer Rim und das Leben eines Schurken erkunden. Im vergangenen Monat gab Ubisoft den Fans einen ausführlichen Einblick in Star Wars Outlaws. Während des Ubisoft Forward Streams wurde ein Gameplay Walkthrough Video gezeigt.

Der französische Entwickler zeigte eine Reihe verschiedener Aspekte wie Kampf, Fortbewegung, Open-World-Schauplätze, Fertigkeitsbäume und Minispiele, um nur einige zu nennen. Interessanterweise wurden sowohl der Stealth-Kampf als auch das Gunplay des Spiels hervorgehoben. Auch die Unterschiede zwischen der Fortbewegung im Weltraum und der Fortbewegung auf dem Boden in diesem Science-Fiction-Titel wurden deutlich. Star Wars Outlaws ist ein weiteres Star Wars-Spiel, das in den letzten Jahren erschienen ist. Es erfreut die Fans der langjährigen Franchise. Es folgt auf einige gut aufgenommene Spiele innerhalb der IP, wie LEGO Star Wars: The Skywalker Saga im Jahr 2022.