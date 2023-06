Star Wars: Outlaws enthüllt – Gameplay bei Ubisoft Forward

Lange gemunkelt, nun enthüllt: Endlich wurde das neue Star Wars-Spiel "Outlaws" gezeigt, entwickelt vom Team hinter "The Division".

Star Wars Fakten

Entwickler: LucasFilm Genre: Action Release: 21/03/1977 Mehr News, Artikel & Guides zu Star Wars

Ubisoft hat sein neues Star Wars-Spiel schon seit einigen Monaten angeteasert und bereits im Januar angekündigt, dass es ein “vollständig offenes, nahtloses Universum” haben wird, ähnlich wie “No Man’s Sky”. Star Wars: Outlaws wird irgendwann im Jahr 2024 veröffentlicht und wir werden das Gameplay in Aktion bei der Ubisoft Forward morgen, am 12. Juni 2023, sehen können.

Im Trailer vom Xbox Games Showcase haben wir nicht viel von der Welt gesehen, aber wir wurden mit einem Schmuggler namens Kay eingeführt, begleitet von Star Wars-typischen Motiven von Anfang bis Ende. Es gibt Armeen von Sturmtruppen aus der Original-Trilogie, TIE-Jäger, einen Hutten und Sternenzerstörer.

WERBUNG

Die Ubisoft-Präsentation startet morgen um 17 Uhr deutscher Zeit, also dauert es nicht mehr lange, bis wir sehen können, wie Massive das Star Wars-Universum zum Leben erweckt.

Star Wars: Outlaws – Das sind die Entwickler

Massive hat bereits an einer Reihe von Spielen für Ubisoft gearbeitet. Obwohl das Studio hauptsächlich für seine Arbeit an “The Division” und “The Division 2” bekannt ist, hat es auch an Assassin’s Creed: Revelations, Far Cry 3 und Just Dance Now mitgewirkt. Zudem entwickelt es das kommende Avatar: Frontiers of Pandora-Spiel, das ebenfalls von Disney lizenziert ist.

“Outlaws” erfindet das Rad nicht neu. Es gab bereits einige Star Wars-Spiele, bei denen wir in die Rolle eines Kopfgeldjägers/Schmugglers geschlüpft sind.

“Star Wars: Bounty Hunter” (2002): In diesem Spiel übernimmt man die Rolle von Jango Fett, dem Vater von Boba Fett. Man verfolgt verschiedene Ziele und erledigt Aufträge als Kopfgeldjäger. “Star Wars: The Clone Wars – Republic Heroes” (2009): Obwohl dieses Spiel hauptsächlich auf der gleichnamigen animierten TV-Serie basiert, gibt es auch Abschnitte, in denen man als Kopfgeldjäger wie Cad Bane spielt. “Star Wars: Republic Commando” (2005): Obwohl es sich nicht speziell um ein Kopfgeldjäger-Spiel handelt, schlüpft man in die Rolle eines Elite-Klonkommandos, das verschiedene gefährliche Missionen im Star Wars-Universum ausführt, darunter auch das Ergreifen von Zielpersonen. “Star Wars: Galaxies” (2003): Dies war ein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG), in dem man verschiedene Berufe wählen konnte, darunter auch den des Kopfgeldjägers. Spieler konnten Jagd auf andere Spieler machen oder bestimmte NPCs als Auftragsziele verfolgen.

An dieser Stelle sollte man auch das eingestellte Star Wars-Spiel “1313” nicht unerwähnt lassen. Darin hätten wir als Jangos Sohn, Boba Fett, gespielt. Immerhin hat uns Disney eine eigene Mini-Serie auf seiner Streaming-Plattform online gestellt.

Star Wars: Outlaws soll 2024 veröffentlicht werden.