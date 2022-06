,,Boba Fett”-Schauspieler deutet neues ,,Star Wars”-Spiel an

Das Buch von Boba Fett - © 2021 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Während wir gestern noch berichten konnten, dass der Held aus dem Spiel Star Wars: Jedi Fallen Order, Kal Cestis, möglicherweise seine eigene Serie auf Disney+ bekommt, ist heute genau das Gegenteil der Fall. So argumentiert der ,,Boba Fett”-Schauspieler Temuera Morrison, der zuletzt seine eigene Serie spendiert bekommen hat, dass ein Spiel zu einer seiner Figuren in Entwicklung sei.

Morrison verkörperte nicht nur den legendären Kopfgeldjäger Boba Fett . Sondern lieh auch Millionen von Klontrupplern in den Prequels sein Gesicht. In einem Interview mit Gaming Bible deutete er nun seine Beteiligung an einem neuen Videospiel an.

,,Ich spreche ein paar Stimmen für Video Games ein. Es ist sehr harte Arbeit, schwieriger noch als Schauspielen. […] Man versucht Emotionen in eine Synchronisation zu legen, dabei aber auch Anweisungen zu vermitteln, verstehst du? Bieg links ab, geh nach Rechts, du hast nicht getroffen, versuch’s nochmal.”

Ist ein ,,Boba Fett”-Spiel in Entwicklung?

Zunächst blieb der Schauspieler noch eher wage. Er betonte zwar, dass er an einem Spiel arbeiten würde, ging hingegen nicht ins Detail. Bei einem Universum, so umfassend wie das von Star Wars, könnte damit alles gemeint sein. Die Kollegen hackten allerdings erneut nach und brachten Republic Commando ins Gespräch, für das Morrison bereits seine Stimme bereitstellte. Daraufhin wurde er gefragt, ob er sich ein Republic Commando 2 oder ein eigenes ,,Boba Fett”-Spiel vorstellen könnte. Morrison reagiert enthusiastisch: ,,Oh ja, oh ja, Auf jeden Fall. Gaming ist der wichtigste Ort, weil mit einem Film oder eine Serie ist alles schnell vorbei. Mit einem Spiel kann man mehr Zeit dort verbringen. Es werden welche kommen, das kann ich euch sagen.”